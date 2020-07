YouTube-Star: Darum dreht Jacob Beautemps an der Hochschule Biberach

„Wenn ich groß bin, will ich YouTuber werden.“ Immer mehr Eltern bekommen in den vergangene Jahren von ihren Kindern diesen Satz zu hören. Dabei hält sich die Begeisterung der Mütter und Väter oft in Grenzen, denn meist assoziieren sie dieses Berufsbild mit Schminktipps oder Fitnessvideos.

Dass sich über die Videoplattform aber durchaus sinnvolle und vor allem lehrreiche Inhalte vermitteln lassen, zeigt Jacob Beautemps, der mit seinem YouTube-Kanal „Breaking Lab“ versucht junge Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern.

Zur Energieversorgung der Zukunft hat er für seinen Kanal Experten der Hochschule Biberach interviewt.

„In den letzten Monaten hatte es den Anschein, als sei im Kontext einer größeren Bedrohung die ganz große Bedrohung durch den Klimawandel aus den Medien verschwunden“, bedauert Professor Volker Wachenfeld, Professor für Netzintegration erneuerbarer Energien an der Hochschule Biberach (HBC).

Jacob Beautemps versucht, mit seinen Videos junge Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern. (Foto: Camilla Schulz)

Zumindest bis vor ein paar Tagen, als Bundestag und Bundesrat den Kohleausstieg bis 2038 beschlossen haben, rückte die Energiewende in der Öffentlichkeit ein wenig in die zweite Reihe.

„An der HBC ist das Thema jedoch dauerhaft präsent, schließlich werden hier in den Studiengängen Energiewirtschaft und Energie-Ingenieurwesen die Klimaretter der Zukunft ausgebildet“, heißt es vonseiten der Hochschule.

Die Probleme der Energiewende

Verstopfte Autobahnen, stillstehende Windkraftanlagen und alte Kohlekraftwerke: Diese Probleme sieht Jacob Beautemps im Zusammenhang mit der Energiewende.

Antworten und Lösungen für diese Probleme zu finden, hat sich der YouTuber, der einen Master of Education in Physik und Sozialwissenschaften hat und gerade seine Doktorarbeit an der Universität zu Köln schreibt, zur Aufgabe gemacht.

„Ich versuche, Themen der Zukunft oder aktuelle Ereignisse mit einer wissenschaftlichen Herangehensweise greifbar zu machen und zu erklären“, sagt er. Gemeinsam mit Professoren der Hochschule Biberach geht er in einem neuen Video nun den Fragen nach, wie wir es schaffen, eine emissionsfreie Energieversorgung aufzubauen oder wie die Energie der Zukunft aussieht.

Mit seinem zweiköpfigen Team von „I&U TV“ und einer Mitarbeiterin des zur RTL Group gehörenden Online-Video-Unternehmens „Divimove“ reiste der gebürtige Essener dafür knapp sechs Stunden von Köln an.

Wissenschaft soll spannend sein

Ausgestattet mit einer Spiegelreflexkamera und einem Mikrofon begann die große Fragerunde, in der insgesamt sechs HBC-Experten Jacob Beautemps helfen wollen, seinen jungen Zuschauern – er hat rund 211 000 Abonnenten – Antworten zu liefern.

Dem YouTuber ist es besonders wichtig, dass die Videos für seine Fans, hauptsächlich im Schüleralter, einen Mehrwert besitzen. Mehrwert im Sinne von Wissenstransfer. Aber auch Mehrwert im Sinne von Ermutigung für ein Studium und für komplexere Themen, wie Physik oder E-Technik.

Diese Einstellung begleitete ihn auch während der gesamten Dreharbeiten und für Außenstehender wurde deutlich: Jacob Beautemps liegt wirklich etwas am Thema Klimawandel und er kennt sich aus mit der Thematik.

Im Cube, der Verleih- und Ladestation für die E-Roller-Flotte der HBC, fachsimpelte er mit Professor Grandel und Professorin Verena Rath über die Mobilität der Zukunft. Im Design-Thinking-Lab tauschte er sich vor laufender Kamera mit Studierenden aus.

Sie alle haben sich für eine Spezialisierung im Bereich der Energiebranche entschieden und brennen für ihren Studiengang. „In unserem Studium an der HBC werden wir zu qualifizierten Ingenieuren ausgebildet und sind in der Lage, einen Beitrag zur klimaneutralen Energieversorgung zu leisten“, sagt Lena Frühschütz, Masterstudentin für Energie und Gebäudesysteme.

„Wir müssen uns in den nächsten Jahren wohl keine Sorgen um einen sicheren Job machen. Das gibt mir Sicherheit für die Zukunft und Motivation, aus meinem Studium möglichst viel mitzunehmen.“

Was den YouTuber an der Hochschule faszinierte

Besonders fasziniert war Jacob Beautemps von der praxisorientierten Lehre, die an der Hochschule Biberach vermittelt wird. Er selbst hat an einer Universität studiert und die meiste Zeit seines Studiums in Hörsälen verbracht.

An der HBC, erfuhr er, werden die Vorlesungen in die nach aktuellen Standards ausgestatteten Labore verlegt. In Testumgebungen können Studierende praktisch ausprobieren, was sie theoretisch gelernt haben und neue Energiequellen erforschen.

Für den YouTube-Kanal „Breaking Lab“ ist das genau die richtige Message. „Es sind smarte Lösungen möglich und dazu brauchen wir Menschen, die das studieren. Das können sie, wie ich hier sehe, an der HBC machen“, verabschiedete er sich von seinem jungen Publikum in die Kamera.

Und vielleicht, so heißt es in der Pressemitteilung der HBC, hörten bald viele Eltern von ihren Kindern: „Wenn ich groß bin, will ich in der Energiebranche arbeiten.“