Yoga im Freien lockt Biberacher auf den Gigelberg

Weil das Outdoor-Yoga in Biberach im vergangenen Jahr so gut angenommen wurde, geht die gemeinsame Aktion von Volkshochschule und Stadt nun in die zweite Runde. Am Montag haben sich mehr als 100 Teilnehmer mit ihren Yogamatten auf dem Gigelberg getroffen und sich von Yogalehrerin Isabel Himmler leiten lassen. „Yoga hat immer das Ziel, Körper, Seele und Geist miteinander zu verbinden“, sagt Isabel Himmler. „Wo könnte man das besser als hier draußen, und dann auch noch bei diesem tollen Wetter.“

Auch Effi Holland, stellvertretende Leiterin der VHS Biberach, ist mit der Auftaktveranstaltung auf dem Gigelberg mehr als zufrieden. „Ich freue mich sehr, dass wieder so viele Menschen gekommen sind“, sagt sie. „Wir wollen, dass die Menschen die VHS im Sommer auch draußen genießen können.“ Im vergangenen Jahr sei das Feedback enorm gewesen. „Wir haben viele Briefe bekommen, in denen sich die Menschen bedankt haben und dass wir das auf jeden Fall weiter machen sollen“, sagt Holland.

Mehr als nur Yoga

In diesem Jahr wurde das Outdoor-Yoga-Programm deshalb etwas erweitert. Neben Yoga gibt es Salsa, Tango, Laufen und Qigong. „Yoga steht aber nach wie vor im Mittelpunkt“, sagt die stellvertretende VHS-Leiterin. „Bei den anderen Angeboten testen wir mal, wie es läuft.“ Die Aktionen gefallen ihr auch deshalb so gut, weil die Menschen dann die VHS-Dozenten auch einmal ganz ungezwungen kennenlernen können.

Zwei Euro kostet das Angebot in diesem Jahr. Ein kleines Spendenschwein steht bei Yogalehrerin Isabel Himmler. Die nächsten Termine für Yoga sind am Donnerstag, 7. Juni, auf dem Lindele-Sportplatz und am Montag, 11. Juni, im Wieland-Park. Salsa wird dann am Dienstag, 12. Juni, im Pausenhof der Mittelberg-Grundschule getanzt und Tango am Dienstag, 19. Juni, im Schadenhof. Beginn ist immer um 18.30 Uhr. Die Schirmherrschaft hat auch weiterhin Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Bei schlechtem Wetter werden die Veranstaltungen ins Foyer der Volkshochschule verlegt. Von Regen war am Montagabend auf dem Gigelberg aber keine Spur. Ganz entspannt konnten die Teilnehmer die Yogastunde in vollen Zügen genießen. Angeleitet von Isabel Himmler, praktizierten sie verschiedene Yogaübungen. „Es geht darum, loszulassen, sich einzulassen“, sagt sie mit sanfter Stimme ins Mikrofon. „Die Atmung spielt dabei eine wichtige Rolle.“ Was sie aber auch ganz klar sagt: „Das ist kein Wettbewerb, jeder kümmert sich um sich selbst und geht so weit mit, wie er kann.“ Die Yogastunden unter freiem Himmel sind deshalb auch für Anfänger geeignet. Jeder, der Lust hat, kann mitmachen und in die Welt des Yogas eintauchen.