Yasmina-Reza-Stück „Kunst“ auf der Bühne

Die Komödie „Kunst“ ist am Dienstag, 20. Februar, von 20 Uhr an in der Stadthalle Biberach zu sehen. In der Theateraufführung des Stücks aus der Feder von Yasmina Reza spielen Heinrich Schafmeister, Leonard Lansink und Luc Feit die Hauptrollen.

Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Aber es ist natürlich nicht irgendein Bild, sondern ein echter Antrios. Für 200 000 Francs. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand seines Freundes. Und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will. Und bald geht es nicht mehr um die grundsätzliche Frage, was Kunst sei, sondern um das Bild, das jeder der drei Freunde sich von den anderen gemacht hat und das nun plötzlich infrage gestellt wird.

Die Wirkung dieses einfallsreichen und geistsprühenden Stücks der gefeierten Gegenwartsautorin Yasmina Reza ist beeindruckend. In bisher weit mehr als 1000 Inszenierungen amüsierte sich das Publikum rund um den Globus über die virtuosen, so federleichten wie hintergründigen Dialoge, mit denen sie in „Kunst“ das labile Gleichgewicht einer Männerfreundschaft entlarvt. Für dieses Stück wurde Yasmina Reza unter anderem mit dem Prix Molière ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung, die ein Autor in Frankreich erhalten kann.

Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media (Telefon 0751/29 555 777) möglich.

Eintrittskarten sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1 in Biberach, am Montag und Mittwoch von 9 bis 18 Uhr, am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr und Samstag von 9 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Eintrittskarten unter www.kartenservice-biberach.de buchbar.