Yannick Maden ist nicht am Start

Mit den Spielen in der Qualifikation haben am Sonntag die diesjährigen deutschen Tennis-Meisterschaften der Frauen, Männer und im Mixed begonnen. Zum zehnten Mal in Folge und zum elften Mal insgesamt finden die Titelkämpfe im Stützpunkt des gastgebenden Württembergischen Tennis-Bundes (WTB) in Biberach statt. Die Nummer eins der Setzliste hat indes kurzfristig abgesagt.

Am ersten Tag der Titelkämpfe startete das Turnier mit der ersten Runde der Qualifikation. Hier standen 16 Partien, jeweils acht bei den Frauen sowie bei den Männern, auf dem Plan. Insgesamt werden bis zu drei Qualifikationsrunden ausgetragen, wobei die acht gesetzten Akteure zum Auftakt ein Freilos haben. Am Dienstagvormittag steht fest, welche vier Frauen und vier Männer sich den Platz für das Hauptfeld sichern konnten. An Tag drei der 48. Auflage der Titelkämpfe beginnen gegen 12 Uhr auch die ersten Matches in den Hauptrunden. Die acht gesetzten Akteure in den beiden Feldern haben in der ersten Runde ebenfalls ein Freilos und greifen somit frühestens am Mittwoch ins Geschehen ein.

Kurz vor dem ersten Aufschlag mussten die Veranstalter aus Württemberg eine Absage hinnehmen. Die Nummer eins der Setzliste und Nummer eins aus Württemberg, Yannick Maden (TEC Waldau), sagte einen Tag vor Turnierstart krankheitsbedingt ab. Der 30 Jahre alte Stuttgarter laboriert an einer Grippe und muss noch immer das Bett hüten. „Ich hätte die DM wahnsinnig gerne gespielt, aber an Sport ist momentan leider nicht zu denken. Voraussichtlich kann ich erst Ende der Woche mit ganz leichtem Training beginnen, ein Turnier zu spielen, ist unter diesen Voraussetzungen auf keinen Fall drin“, so Maden. „Das ist natürlich sehr schade, aber die Gesundheit geht vor. Wir hätten ihn gerne hier gehabt, wünschen ihm von dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg für die neue Saison“, sagt Turnierdirektor Stefan Hofherr, der seit April 2019 auch Präsident des WTB ist.

Somit wird das Feld der Herren von Julian Lenz (TC Bad Homburg) angeführt. Der 26 Jahre alte Hesse ist aktuell die Nummer 236 der Weltrangliste. Dahinter folgt Daniel Masur (Tennispark Versmold). Der 25 Jahre alte Davis-Cup-Spieler holte sich im Jahr 2017 bereits den deutschen Titel im Einzel und siegte im Vorjahr an der Seite von Jule Niemeier im Mixed. Bei den Frauen liegen Katharina Hobgarski (TC Bredeney Essen) und Antonia Lottner (TC Bad Vilbel) auf den Plätzen eins und zwei der Setzliste. Während die 22-jährige Hobgarski nach zwei Finalniederlagen (2015 gegen Anna-Lena Friedsam und 2017 gegen Tamara Korpatsch) noch auf ihren ersten Titel wartet, konnte die 23 Jahre alte Lottner bereits 2014 die Siegertrophäe nach oben stemmen. Auch sie stand zudem zweimal im Finale, 2012 gegen Annika Beck und im Vorjahr gegen Anna-Lena Friedsam. Während die Fed-Cup-Spielerin aus Düsseldorf bei ihrer ersten Endspielteilnahme noch viel Lehrgeld zahlen musste, war sie 2018 beim 6:3, 1:6, 4:6 nicht weit vom zweiten Coup entfernt.

Am Montag, 9. Dezember, wird neben den Spielen in der zweiten Qualifikationsrunde (Beginn um 10 Uhr) auch mit Spannung die Auslosung der Hauptfeldpartien erwartet. Diese findet öffentlich um 16 Uhr im Rathaus von Biberach statt. Die Lose zieht unter anderem Biberachs Oberbürgermeister Norbert Zeidler.