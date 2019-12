Für alle, die das „Theater ohne Namen“ demnächst live erleben wollen, gibt es die Möglichkeit am 11. Januar, 19.30 Uhr, am 12. Januar, 18.30 Uhr in der Gigelberghalle Biberach sowie am 19. Januar um 11 Uhr und um 17 Uhr im Autohaus Rapp in Schemmerhofen. Gespielt werden „Die sieben Schwaben“ von Sebastian Sailer und „Die Försche der Latona“ von Christoph Martin Wieland. Das Catering in der Biberacher Stadthalle übernimmt „Costas Köstlichkeiten“ (ehemals Schwarzrössle). Karten unter: www.ton-abdera.de