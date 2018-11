Wundertüte zum Ende der englischen Woche

Nach dem Ligaspiel gegen Kuchen-Gingen und dem Pokalkracher gegen den TSV Blaustein reisen die Landesliga-Handballer der TG Biberach zum Abschluss der englischen Woche zur SG Lauterstein II. Anpfiff ist am Samstag um 17.30 Uhr in der Kreuzberghalle in Lauterstein.

Die aktuelle Bilanz der TG in der englischen Woche ist ausgeglichen. Nach dem Erfolg gegen Kuchen-Gingen (28:27) am vergangenen Sonntag mussten die Blau-Gelben im HVW-Pokal gegen den zwei Klassen höher spielenden Oberliga-Tabellenführer TSV Blaustein eine 29:33-Niederlage hinnehmen. Die Leistung war durchaus respektabel. Gegen eine echte Spitzenmannschaft gelang es der TG, 45 Minuten lang mitzuhalten, das Spiel teilweise sogar zu dominieren. Gegen Ende spielte Blaustein dann seine Erfahrung aus und zog so in die nächste Runde ein. Trotz der Niederlage tankte die TG Biberach dank der überzeugenden Leistung Selbstvertrauen für die anstehenden Aufgaben in der Landesliga.

Viele Nachwuchshoffnungen

Mit Lauterstein II wartet eine echte Wundertüte auf die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa. Das Team von Trainer Sebastian Rieger, das mit vielen Nachwuchshoffnungen für die eigene Württembergliga-Mannschaft gespickt ist, startete hervorragend in die Saison. Nach dem Auftakterfolg beim jetzigen Spitzenreiter Altenstadt (23:21) folgten zwei weitere, wenn auch knappe Siege gegen Kuchen-Gingen (31:30) und Feldkirch (28:31). Danach bekam die SG aber Probleme, konnte seitdem nur noch eine weitere Partie gewinnen und findet sich nun im Tabellenmittelfeld wieder. Die TG weiß deswegen nicht wirklich, was sie am Samstag erwartet, da die SG das typische Schicksal einer zweiten Mannschaft ereilt und immer wieder Spieler an die höherklassige Erste abstellen muss. Da das Aushängeschild der SG am Samstag ebenfalls ein Heimspiel bestreitet, geht man im TG-Lager davon aus, dass die Zweite mit der kompletten Kapelle antreten wird. Zu den Leistungsträgern im Rieger-Kader gehören der Rückraumschütze und Toptorjäger Silas Bäuerle sowie der brandgefährliche Kreisläufer Felix Thrun, die für Schwerstarbeit für Biberachs Abwehr sorgen dürften.

Die TG hat in dieser Saison schon einige knifflige Situationen erlebt wie zuletzt beim knappen Sieg gegen Schlusslicht Kuchen-Gingen. Es gab aber auch Erfolge in Spitzenspielen. Um weiter in der Spitzengruppe mitmischen zu können, sollte sich die TG keinen Ausrutscher mehr erlauben. Derzeit führen Altenstadt und Reichenbach (beide 14:4-Punkte) die Tabelle an, dahinter lauert die TG (13:5). Auch Vöhringen und Bad Saulgau (beide 11:7) sind noch nah dran am Geschehen vorn.