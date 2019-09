Wunderbare Musik durchtönt St. Martin

Das Biberacher Jugend-Sinfonieorchester und der Corale San Secondo aus Asti haben während der „Italienischen Wochen“ in der Stadtpfarrkirche Sankt Martin ein beachtliches Konzert gegeben.

Kullturdezernent Jörg Riedlbauer begrüßte die Gäste aus Biberachs Partnerstadt Asti auf Deutsch und Italienisch. Er hob die vielfältigen Begegnungen zwischen den jungen Leuten beider Städte hervor, lobte den Partnerschaftsverein, der mit mehr als 600 aktiven Mitgliedern die offene und direkte Begegnung der Menschen fördert. Riedlbauer: „Wir betrachten die Städtepartnerschaften nicht als schmückendes Beiwerk der Kommunalpolitik, sondern als einen Kern für die stadtpolitische Arbeit mit ideellem Mehrwert für alle unsere Partnerstädte. Ebenfalls zweisprachig begrüßten Vertreter der Katholischen Gesamtkirchengemeinde wie auch des Partnerschaftsvereins die Astigiani und die Biberacher.

Dirigent Günther Luderer eröffnete mit den 44 jungen Frauen und Männern des Biberacher Orchesters mit einem der großen Opern-Ohrwürmer, der Ouvertüre von Rossinis „Barbier von Sevilla.“ Die mitreißend wirbelnde Musik hat durchaus nichts Spanisches an sich, Rossini entnahm die Ouvertüre einer seiner älteren Werke: „Aurelio in Palmira.“

Dann spielten die jungen Leute zusammen mit der Solo-Oboistin Andrea Braun schönste Wiener Klassik: Das „Konzert für Oboe und Orchester KV 314.“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Das eröffnende Allegro beginnt fröhlich-tänzerisch mit der verspielt-heiteren synkopenbetonten Oboenmelodie, gebettet auf bestens aufgelegten Streichern. Eine prägnante Trillerfigur führt ein weiteres Thema ein. Es ist ein Wechsel zwischen großen Tutti und kammermusikalisch angelegten Stellen. Die Orchestrierung ist leicht und transparent, wodurch der Solist hervorgehoben wird und mit feinen ästhetischen Klängen ein wunderbares Hörbild entwirft. Das Adagio non troppo ist elegisch gesanglich, mit getragenem Hauptthema in der Art einer ernsten Opera Seria.

Und im Schlusssatz, dem Rondo Allegretto voller Esprit und Heiterkeit, hört man eine der schönsten heiteren Melodien von Mozart, die Arie des „Blondchens“ aus seiner „Entführung“.

Günther Luderer übersetzte mit Elan die geschriebene Musik in betörende Klänge seines Orchesters, führte die jungen Leute zu selbstbewusster Klangschönheit.

Und dann waren die Gäste aus Asti an der Reihe. Der Corale San Secondo interpretierte die Messe G-Dur von Giuseppe Mira Brusasco im Stile des Piemontesischen Barock mit eigener faszinierender Klanglichkeit. Der Komponist war von 1739 bis 1772 Kapellmeister der Kathedrale von Vercelli. Es handelt sich hier um eine „Missa concertanta“, von der die nur die ersten beiden Teile des „Ordinarium Missae“, nämlich Kyrie und Gloria, für Solisten, Chor, Orchester und Continuo (Norbert Borhauer) komponiert wurden. Um den einzelnen Teilen des Liturgischen Textes aber entsprechende Bedeutung zu geben, unterteilte Brusasco das Kyrie in drei, das Gloria in elf Sätze.

Dirigent Mario Dellapiana dirigierte mit Übersicht und konzentrierten, abgezirkelten Bewegungen die Solisten, den Chor und das Biberacher Orchester, das das Werk präzise studiert hatte und den Orchesterpart klangschön realisierte. Die koloratursicheren vier Solisten Stefania Delsanto (Sopran), Sabrina Peccenino (Alt), Mattia Pelosi Tenor, Giuseppe Gerardi (Bass) sangen mit professioneller vokaler Gestaltungskraft klangschön ihren Part.

Herauszuheben ist das „Christe Eleison“ der beiden Frauen, das „Adoramos Dei“ der beiden Männer, das „Sanctus“ als strahlende Tenorarie.

Der Chor war dynamisch bestens abgestuft, brachte ebenso wie die Solisten und die Musiker seine Musik direkt in Gehörgang und Herz der begeisterten Zuhörer.