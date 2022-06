Württembergische U18-Meisterschaft steigt in Biberach

Die Faustballabteilung der TG Biberach richtet am Samstag die württembergische Meisterschaft (U18 weiblich) aus. Parallel dazu findet auch die Landesligameisterschaft statt. Spielbeginn ist um 11 Uhr auf dem Sportplatz an der Adenauerallee.

Das Biberacher Team hatte sich in der Vorrunde direkt für die Endrunde der württembergischen Meisterschaft qualifiziert. Bei dieser spielen in der Vorrunde die Teams zunächst in zwei Gruppen mit je drei Mannschaften. Biberach trifft auf den TV Vaihingen/Enz und den TSV Malmsheim. In der anderen Gruppe treten der TV Unterhaugstett, der TV Stammheim und der TSV Calw an. Die jeweiligen Gruppenersten treffen im Halbfinale auf die Gruppenzweiten, die Dritten spielen um Platz fünf. Zu den Favoriten zählen der TV Unterhaugstett und der TV Vaihingen/Enz.