Wortkonzert-Revival lockt rund 300 Besucher in den Museumshof

Nach einer pandemiebedingten Durststrecke von zweieinhalb Jahren hat das KultuReservoir in Kooperation mit dem Museum Biberach wieder zum Poetry Slam eingeladen. Das seit 2013 gegründete „Wortkonzert“, das normalerweise dreimal im Jahr stattfindet, kommt im Sommer traditionell immer als Open Air Ausgabe. Wie bereits 2019 wurde der Innenhof des Museums Biberach zur Bühne ganz großer Wortkunst und lockte heuer bei sommerlichen Temperaturen rund 300 Besucher in eine der wohl schönsten Locations in Biberach. Das Publikum erlebte dabei großartige Texte von bestens aufgelegten Poetinnen und Poeten.

Wie üblich bei einem Poetry Slam, kürt das Publikum die Gewinnerin bzw. den Gewinner des Abends, abgestimmt wurde mittels sieben ausgeteilten Punktetafeln (0 bis 10), wobei jeweils die beste und schlechteste Wertung gestrichen wird. Das Zeitlimit betrug sieben Minuten und die Künstler durften sich über zwei Auftritte in zwei Runden freuen. Die beiden Wertungen wurden am Schluss zusammenaddiert. Veranstalter Tobias Meinhold und Tobias Heyel führten gut aufgelegt mit Ihrer Zweiermoderation durch den Abend. Beide gaben zudem einen sogenannten „Opfertext“ (Sacrifice Poem) zum Besten, um das Publikum einzustimmen.

Den Anfang in der ersten Runde machte die Lehrerin Silke Weißenrieder (Altshausen), die erst seit diesem Jahr mit „Slammen“ angefangen hat. Mit viel Witz und mit viel Sarkasmus punktete sie mit ihrem „Conny“-Text, angelehnt an die bekannte Comic-Reihe. Hier dreht es sich um DEN Prototypen der deutschen, perfekten Familie, wie er gerne in Kinderbüchern dargestellt wird und um die Sehnsucht danach, man möge diese doch bitte ehrlicher schreiben. Richard König (Tübingen) thematisierte in seinem Text seine Hin- und Her-Gerissenheit bei Entscheidungen. „Zwei Männchen in meinem Kopf, die einfach nie einer Meinung sind und immer Gegenteiliges von und für mich wollen. Das eine ist sehr verpeilt, frei von jeglichem Anspruch und will immer, dass ich entspanne. Das andere plant immer alles weit im Voraus und hetzt und drängt mich von Ziel zu Ziel.“ Die in Konstanz studierende Feli Müller trug einen nachdenklichen, sehr emotionalen Text über Sexismus und „Anmachsprüche“ vor. Mit einer mächtigen Portion Schwabenhumor und Dialektfertigkeit zog Andreas Rebholz aus Ulm das Publikum in seinen Bann. In schwäbischer Mundart verlas er selbstausgedachte Lokalnachrichten aus dem „Ländle“. Vom Bußgeld für die Verwendung von Mayonnaise im Kartoffelsalat bis hin zur Swabian-Fashion-Week gab es absurd komische Neuigkeiten. Den letzten Auftritt vor der Pause hatte Tonia Krupinski (Tübingen). Ihr Text trug den Titel „Schneehäschen“ und handelte von einem jungen Musiker, der unter seinem gewalttätigen Vater leidet und mit einem großen Traum nach Berlin flieht, um sich zu verwirklichen. Als er mit der Club- und Drogenszene in Kontakt gerät, verliert er sich ihn ihr und vergisst seine Musik, mit ihr seinen Traum des Durchbruchs realisieren wollte.

Tonia Krupinski konnte auch in der zweiten Runde nach der Pause mit Ihrem Text „Konfetti im Haar“ (Eine Trennung bei Februarnacht. Das lyrische Ich lässt die Beziehung Revue passieren und vermisst die Vorstellung von dem, was beide hätten sein können, wenn alles anders verlaufen wäre) das Publikum von sich überzeugen, holte somit die meisten Wertungspunkte und kürte sich damit nach gut zweieinhalb Stunden zur Siegerin des Abends. Das Publikum genoss sichtlich den Abend und quotierte mit lautstarkem und langanhaltendem Applaus die facettenreiche Leistung aller Beteiligten.