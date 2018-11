Wortkonzert feiert Geburtstag

Das Wortkonzert, der Biberacher Poetry-Slam, feiert am Freitag, 7. Dezember, ab 20 Uhr im Foyer des Museums Biberach seinen fünften Geburtstag. Seit September 2013 veranstaltet Tobias Meinhold vom Kultureservoir nun schon die regelmäßige Veranstaltungsreihe. Angefangen mit rund 100 Zuschauern, füllt das Live-Lyrik-Format inzwischen auch die Gigelberghalle mit rund 450 Besuchern.

Mehr als 150 Poeten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren in den vergangenen Jahren zu Gast in Biberach. Darunter viele Künstler, die vor fünf Jahren noch niemand kannte, und die heute in etlichen TV-Shows auftreten und Hallen füllen.

Auch der Poetry-Nachwuchs kommt nicht zu kurz. Seit Januar 2018 hat das Wortkonzert einen kleinen Bruder bekommen – das U20-Wortkonzert, das zweimal im Jahr stattfindet. Hier soll jungen Menschen die Möglichkeit geboten werden, erste Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln und ihre Texte einem interessierten Publikum zu präsentieren.

Seit Februar 2017 unterstützt Tobias Heyel die Wortkonzerte und gibt Poetry-Slam-Workshops. Heyel ist Biberacher, wohnt berufsbedingt aber in Stuttgart. Er begleitet die Poetry-Slam-Szene seit vielen Jahren, auch selbst als Künstler: Gemeinsam mit Pauline Füg (Würzburg) bildet er das Slam-Team-Duo „Großraumdichten“.

Tobias Meinhold und Tobias Heyel freuen sich, das Jubiläum und die bereits 18. Ausgabe im Foyer des Museums Biberach feiern zu dürfen. Zum Geburtstag tummeln sich auf der Bühne wieder Reimakrobaten und wetteifern um die Gunst des Publikums. Dazu gehört Moritz Konrad (23) aus Karlsruhe. Er war bereits 2017 bei den deutschsprachigen Poetry-Meisterschaften dabei und ist in der Slam-Szene eine feste Größe. Dies trifft auch auf Philipp Stroh aus Offenburg zu. Der Dritte im Bunde gilt als Entdeckung am Poetry-Slam-Himmel. Andreas Nowak nennt sich auf der Bühne „Andivalent“.

Erfolgreiche Poetinnen

Mit Jeanine Lang (Aalen) kommt die amtierende baden-württembergische U20-Meisterin nach Biberach und steht hier im direkten Duell mit Elena Hammerschmid aus Regensburg, die den Landeswettbewerb Bayernslam im U20-Bereich gewonnen hat. Dazu gesellt sich Lara Ermer aus Fürth. Die 22-jährige Slammerin ist fränkische U20-Meisterin und bayerische U20-Vizemeisterin im Poetry-Slam. Aus Bochum reist Carolin Annuscheit an, die mit ihren lyrischen Texten zu begeistern weiß. Nachdenklich stimmen die Texte von Laura Gommel aus Heidenheim. Sie war in diesem Jahr Halbfinalistin bei den baden-württembergischen Ü20-Meisterschaften in Ulm.