Wortkünstler liefern sich in Rißegg ein spannendes Rennen

Das 21. Wortkonzert ist am Freitag im Bischof-Sproll-Bildungszentrum in Rißegg ausgetragen worden. Die Zuschauer strömten am Freitagabend in die Schule, um sich von den Texten der auftretenden Wortkünstler verzaubern zu lassen. Es kann zu einem wertvollen Schatz werden, zum passenden Zeitpunkt die richtigen Worte zu wählen, und zweifelsfrei bewiesen die Wortakrobaten am Nikolaustag ihr Talent. Mit von der Partie war unter anderem der neue deutsche Meister im Poetry-Slam, Friedrich Herrmann. Er gewann das Wortkonzert.

Insgesamt haben neun Poetry-Slammer ihren Weg nach Rißegg gefunden. Während des Wortkonzerts brachen die Zuschauer in schallendes Gelächter aus, wurden nachdenklich oder schwiegen bedächtig. Denn so verschieden wie die Wortzauberer sind, so unterschiedlich waren auch die Texte, die zuvor aus ihren Federn entsprungen waren.

Einen starken Auftakt bot Felicitas Müller aus Bad Waldsee. Der „Christopher Street Day“, ein Gedenktag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen, inspirierte Müller dazu, ihren Text zu schreiben. „Man sollte frei sein“, betonte sie. Durch ihren berührenden Text wurde ihr Wunsch nach mehr Gerechtigkeit und Vielfalt auf der Welt deutlich.

Schlag auf Schlag ging es dann weiter. Zwei Texte wurden vorgetragen, dann mussten sich die Zuschauer bereits für einen davon entscheiden. Der Text, der bei den Zuschauern besser ankam, wurde dann prompt ins Finale katapultiert. Die Poetry-Slammer warfen mit Worten um sich und fesselten ihre Zuhörer. So wurde die Veranstaltung schnell zu einem grandiosen Kopf an Kopf-Rennen.

Als Markus Riks aus Erlangen sein Werk zum Besten gab, lachten die Zuschauer Tränen. „Ich bin allein. Keiner mag mich“, verkündete er. Statt mitleidigen Blicken bekam Riks lautes Gelächter. Das süße Mädchen aus dem Zug hätte ihn womöglich aus seiner tristen und einsamen Notlage retten können – im Zug gab es neben einem Typ mit stinkendem Döner in der Hand aber nur noch die nervige Gisela, die ständig am Telefon klebte.

„Das perfekte Geschenk“

Passend zur Weihnachtszeit hatte sich der deutsche Poetry-Slam-Meister, Friedrich Herrmann, mit der Frage beschäftigt, was er seinen Liebsten denn schenken könnte. Die Weihnachtszeit soll eigentlich eine schöne und besinnliche Zeit sein, allerdings handelte Herrmanns heiterer Text von der ebenso ermüdenden wie nervenaufreibenden Suche nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk. Ein Geschenk für seine Freundin sollte nicht zu teuer und nicht zu billig, weder zu klein noch zu protzig sein.

Ein wahrer Kampf, und während Friedrich Herrmann schnell ins Schwitzen kommt und am liebsten schon längst das Handtuch geschmissen hätte, amüsierten sich die Zuschauer prächtig über seinen Text mit dem Titel: „Das perfekte Geschenk“. Nachdem die Zuschauer ihn mit tosendem Applaus ins Finale gebracht hatten, wurde er letztendlich zum Sieger gekürt.