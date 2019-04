Wortkünstler aus dem ganzen Land messen sich in Biberach

Dichterwettstreit in der Wieland-Stadt: Vom 9. bis 11. Mai messen sich Wortkünstler bei den zehnten Baden-Württembergischen Meisterschaften im Poetry Slam. Beim Poetry-Slam geben moderne Poeten ihre Texte auf der Bühne zum Besten und treten damit gegeneinander an. Die Texte sind meist komisch, aber auch ernst. Sie beschäftigen sich mit Alltäglichem, Erlebtem oder Fantastischem. Wurde die Meisterschaft in den Vorjahren in vergleichsweise großen Städten wie Konstanz oder Stuttgart ausgetragen, so ist nun Biberach an der Reihe.

Den lokalen Biberacher Slam „Wortkonzert“ gibt es seit 2012 mehrmals im Jahr. Dazwischen heißt es auf der Lesebühne „Wort’s ab“. Darüber hinaus fördert die „Poetry Acadmey“ in Zusammenarbeit mit dem Ravensburger Verein „sprachmächtig“ den Slammer-Nachwuchs im U20-Bereich. „Biberach ist keine kleine Nummer in der Slam-Szene“, sagt Tobias Meinhold. Der Veranstalter hat sich vor zwei Jahren mit seinem Kollegen Tobias Heyel um die Austragung der Meisterschaften beworben. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kulturamt organisieren Meinhold, Heyel und Simon Eifel den Wettbewerb.

Insgesamt werden in Biberach 40 Poeten aus dem ganzen Land in zwei Altersklassen gegeneinander antreten. Bei der U20-Meisterschaft nehmen auch Poeten aus Rheinland-Pfalz teil. Es gibt 16 Teilnehmende in der Altersklasse unter 20 Jahren, und 24 in der über 20 Jahren. Die Künstler wurden durch ein Normierungsverfahren ausgewählt, das verschiedene Standorte, sogenannte Slams, zum Entsenden eines Vertreters berechtigte.

Das Publikum bestimmt den Gewinner eines Dichterwettstreits. So werden auch in Biberach sieben zufällig ausgewählte Zuschauer mithilfe von Jurytafeln die Auftritte der Poeten auf einer Skala von eins bis zehn bewerten. Da die höchste und die niedrigste Punktzahl gestrichen wird, können die Künstler eine Maximalpunktzahl von 50 Punkten erreichen. Die Regeln für einen Poetry-Slam sind einfach: Requisiten oder Musikinstrumente sind tabu, der Text muss vom Poeten selbst stammen und der Vortrag darf das festgelegte Zeitlimit nicht überschreiten – in Biberach sind es fünfeinhalb Minuten.

Den Startschuss für die Meisterschaft bildet die Eröffnungsgala in der Gigelberghalle am Donnerstag, 9. Mai. Es treten Größen der Szene wie Sebastian23, Renato Kaiser, Yasmo, das Team Großraumdichten und als internationaler Gast Linda Gabriel auf.

Stechen der besten Drei

Der eigentliche Wettbewerb wird in zwei Halbfinalen pro Altersklasse ausgetragen. Das Ü20-Halbfinale beginnt am Freitag, 10. Mai, um 18 Uhr, in der alten Stadtbierhalle, das U20- Halbfinale folgt am Samstag, 11. Mai, 15 Uhr, in der Kulturhalle Abdera. Aus jedem Halbfinale ziehen vier Wortkünstler in das Finale ein. Die acht besten der jeweiligen Altersklasse treffen somit ebenfalls am 11. Mai in der Gigelberghalle – ab 19 Uhr – aufeinander. Die Meisterschaften enden mit einem Stechen der besten Drei. Der Gewinner darf für Baden-Württemberg an den deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry-Slam, an denen auch Künstler aus Österreich und der Schweiz teilnehmen, antreten. Außerdem erhält der Gewinner den von der Wieland-Gesellschaftgestifteten Pokal. Der Künstler Frieder Kobler aus dem Raum Biberach hat ihn gestaltet.

Zwischen der Alten Stadbierhalle und der Gigelberghalle entsteht ein Aufenthaltsbereich, in dem die Zuschauer vor den Veranstaltungen etwas essen und trinken und vielleichtmit dem ein oder anderen Künstler sprechen können. In der Coolidge Bar entsteht während der Meisteschaften ein „Slammery-Zentrum“, in dem nach den Veranstaltungen gemeinsam gefeiert werden kann.

Tobias Meinhold möchte mit der Veranstaltung besonders junge Leute erreichen, erklärt er. In manchen Bundesländern seien Poetry-Slam-Texte Teile der Lehrpläne: „Poetry Slam ist aktuell der attraktivste und direkteste Zugang für Jugendliche zur kreativen Auseinandersetzung mit der eigenen Sprache“, finden die Organisatoren. Die Eintrittspreise seien daher insbesondere im U20-Bereich moderat gehalten.