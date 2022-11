Wort und Ton im Schloss Ummendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Augenscheinlich hat das Publikum noch nicht richtig entdeckt, dass der Kulturkreis Ummendorf nach den Coronaeinschränkungen wieder mit herausragendem Programm am Start ist. So waren im historischen Saal im Schloss Ummendorf noch ein paar Plätze frei, als die beiden Frauen Maria Hartmann (Holz-Querflöte) und Ulrike Neubacher (Harfe) mit ihrem bezaubernden Spiel begannen. Nach einem besinnlichen Intro ging es wie versprochen über in eine Inspiration zur beginnenden Adventszeit.

Die Auswahl der Stücke mischte Klassik und Moderne, für das begeisterte Publikum Bekanntes und Neues. Immer aber mit brillantem Spiel, variationen- und nuancenreich dargeboten. Harfe und Querflöte wechselten zwischen erster und zweiter Stimme, spielten sich in den Vorder- und wieder in den Hintergrund und boten ein großartiges Klangerlebnis, das den Raum glasklar erfüllte. Hartmann und Neubacher, zwei Künstlerinnen, die heute im Wangener Raum leben, darüber hinaus aber im Dreiländereck begehrte Interpreten und Lehrer sind, trafen ins Herz der Zuhörer. Zusammen mit der stimmungsvollen Illumination entstand dadurch eine Atmosphäre, die kaum schöner hätte sein können.

So beglückend das Kammerspiel der beiden Musikerinnen war, so bereichernd waren die Textbeiträge der „Worthandwerkerin“ Ingrid Koch aus Tettnang. Angekündigt als Vorleserin in schwäbischer Mundart, bot sie dann ein Feuerwerk aus humorvoll formulierten Alltagsbeobachtungen. Nach jedem Musikstück übernahm die Mama, Tochter, Hausfrau und Oberschwäbin das Zepter und hielt es für die stolze Heimatverbundenheit hoch. „Jeder Mensch sollte doch mindestens zweisprachig aufwachsen“. Schwäbisch interpretierte sie Erlebnisse von Streitgesprächen über das richtige Weihnachtsgeschenk und, wenn‘s das falsche war, über dessen Umtausch. Kaffeebesuche der brudligen Tante oder die Erlebnisse, wenn noch ein Anstandsrest auf dem Tisch liegt. Jeder wills, keiner traut sich, bis zum spontanen „Wenn’s koiner me will, noch opfre I mi halt“.

Herrlich die Persiflage auf die „Secondhand Schönheit“ aus der Lindauer Klinik und dem Hinweis, dass deren Leiter Professor Mang ja wohl alles andere als eine Werbung dafür sei. Der Stolz der Hausfrau, der endlich der schwäbische Kartoffelsalat in schierer Perfektion gelungen war und der Kommentar des Ehemanns „Erste Klasse, wo hosch den kauft?“ – unbezahlbar.