Workshop zum Thema Bodypositivity im Jugendhaus

Im Jugendhaus 9teen findet am Dienstag, 2. August, von 11 bis 15 Uhr ein Workshop mit dem Titel „Bodypositivity!...?“ statt. Der Workshop richtet sich an Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 13 bis 99 Jahren und kostet drei Euro. Geleitet wird er von Isabel Schulz im Rahmen von Jugend Aktiv. Frei nach dem Motto „Guck mich an, genau so soll es sein!“ dreht sich an diesem Tag alles darum, sich selbst zu feiern.

Der Begriff „Bodypositivity“ bedeutet, seinen eigenen Körper zu mögen – so wie er ist, mit seinen Macken und Makeln. Das ist gar nicht so einfach, denn viel zu oft wird uns weiß gemacht einem bestimmten Schönheitsideal entsprechen zu müssen.

„Es hat mich einige Jahre Therapie gekostet, um zu verstehen, dass ich lernen muss, meinen Körper anzunehmen und mich nicht gegen ihn zu stellen“, berichtet Isabel Schulz von ihren persönlichen Erfahrungen. Diese Erfahrungen und ihr Wissen aus dem Beruf als Sozialpädagogin möchte sie nun weitergeben. Kleine Selbstversuche, Tipps und Tricks sollen die Teilnehmer bestärken, den eigenen Körper ein Stückchen mehr lieben zu lernen. Für Verpflegung ist gesorgt.

Der Workshop hat keinen therapeutischen Charakter. Darauf weisen die Veranstalter eindeutig hin. Menschen, die in der Hinsicht stark belastet sind oder getriggert werden könnten, wird zu ihrem eigenen Schutz abgeraten teilzunehmen. Anmeldungen gehen entweder telefonisch an 07351/519650 oder E-Mail an isabel.schulz@jugendaktiv-biberach.de.