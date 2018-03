Workshop „Sprechen vor Gruppen“

Ein Workshop „Öffentliches Auftreten und Sprechen vor Gruppen“ findet am Samstag, 3. März, von 10 bis 12 Uhr in der Volkshochschule Biberach statt. Dabei kann man sich mit der eigenen Körpersprache auseinandersetzen und verschiedene Übungen mit Konzentration auf Körper, Wahrnehmung und Emotionen ausprobieren. Wer gelegentlich vor Gruppen sprechen muss, sich unsicher fühlt, wenn man Vorträge halten oder in Teamsitzungen das Wort ergreifen muss, der kann das Grundwerkzeug für sicheres Reden erlernen. Dozentinnen sind Saskia Hinze und Hanna Pelikan.