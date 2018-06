Worauf alles aufbaut

Werte, Wertewandel, Werteverfall: Welche Werte prägen heute das Zusammenleben und das Zusammenarbeiten der Menschen? Und auf welche Werte kann ein dauerhafter Erfolg im Unternehmen und im Leben der Individuen aufbauen? Mit diesen Fragestellungen beschäftigt sich die Hochschule Biberach ab Ende Januar in ihrer Ringvorlesung „Werte“.

Die Referenten beschäftigen sich mit dem Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven – aus der Sicht der Theologie, der Philosophie, der Medizin, der Friedens- und Konfliktforschung, der Nachhaltigkeit oder der Arbeitswelt.

Den Auftakt macht der Theologe, Coach und Mediator Anselm Bilgri. „Werte schaffen – Werte bewahren“ lautet das Thema seines Vortrags am Dienstag, 28. Januar, 19 Uhr, im Audimax der Hochschule.

Anselm Bilgri war Benediktiner, studierte Philosophie und Theologie, seit 2004 ist Bilgri Vortragsredner, Dozent und Coach und setzt Impulse zur werteorientierten Unternehmenskultur. In seinen Veröffentlichungen schlägt er die Brücke von Philosophie und Religion zu Wirtschaft und Gesellschaft. Darüber hinaus ist er Mitbegründer der „Akademie der Muße“ in München, die Menschen bei der Entschleunigung des Lebens unterstützt.

Weitere Vorträge

„Setzen Sie ein nachhaltiges Zeichen!“ fordert Torsten von Borstel am 18. März. „Ein schlechtes Gewissen kann Dein bester Freund sein“, findet Moraltheologe Eberhard Schockenhoff am 25. März. Am 8. April spricht Klaus von Ploetz, Doktor der Medizin und der Philosophie, über „Meine Aufgabe im Leben“. Am 29. April geht es um „Gerechten Frieden“ mit Lothar Brock, am 6. Mai um den „Wert der Arbeit“ mit Claudia Dunst.

Der Eintritt zu den Vorträgen ist jeweils frei.