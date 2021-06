Wolfgang Mack verpasst Titel knapp

Unter den 33 Teilnehmern der Bezirksblitzeinzelmeisterschaft des Schachverbands Oberschwaben sind auch etliche Spieler der TG Biberach gewesen. Diese verpassten den Titel, den sich letztlich Roland Fritz (Post SV Ulm) holte, knapp. Wolfgang Mack und Andreas Wegener wurden Vize- beziehungsweise Vizerating-Meister.

Die Bezirksblitzmeisterschaft musste coronabedingt zum zweiten Mal online ausgetragen werden. Ausrichter und Bezirksspielleiter Holger Namyslo hätten sich laut TG-Mitteilung eine etwas größere Beteiligung gewünscht. Etliche Spitzenspieler des Bezirks waren aber am Start.

Packendes Rennen an der Spitze

Von Beginn an lieferten sich Roland Fritz vom Post SV Ulm und der TG-Spieler Wolfgang Mack ein packendes Rennen an der Spitze, bei dem Mack stets die Nase etwas vorn hatte, heißt es in der Mitteilung. In deren Windschatten gab es eine Fortsetzung des langjährigen Duells zwischen Holger Namyslo (TG Biberach) und Dieter Knödler (SK Markdorf). Das Turnier entschied schließlich unerwartet Frank Dangelmayer (SV Friedrichshafen), der nach einem Punkt aus den ersten vier Runden in der Folge in den weiteren sieben Durchgängen von Sieg zu Sieg eilte.

In der elften und letzten Runde schlug Dangelmayer überraschend auch Mack und so kam es laut Mitteilung zu einem Herzschlagfinale. Nachdem der TG-Spieler in seiner Partie einen klaren Vorteil vergeben hatte, setzte sich Fritz mit einem Abschlusssieg gegen Andreas Wegener (TG Biberach) noch an die Spitze. Mack blieb damit mit 8,5 von elf möglichen Punkten am Ende der zweite Platz hinter Fritz (9/11). Dangelmayer (8/11) schob sich mit seinem Schlussspurt noch aufs Podest und verwies so Namyslo und Knödler (je 7,5/11) auf die Plätze vier und fünf.

Abschlussniederlage kommt teuer zu stehen

Die Abschlussniederlage gegen Turniersieger Fritz kam außerdem Wegener teuer zu stehen. Der Biberacher, zuletzt noch baden-württembergischer Ratingmeister im Schnellschach geworden, fiel mit 6,5 Punkten als Neunter der Gesamtwertung in der Ratingwertung des besten Spielers der unteren Setzhälfte hinter Xaver Fichtl (SC Lindau, 7/11) auf den zweiten Rang zurück.