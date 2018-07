Wolfgang Mack gewinnt Biberblitzserie

Die diesjährige Ausgabe der Biberblitzserie „7 aus 10“ der TG Biberach ist mit einem Erfolg von Wolfgang Mack zu Ende gegangen. Die Serie besteht aus zehn monatlichen Einzelturnieren in Blitz- und Schnellschach, von denen die besten sieben Ergebnisse eines jeden Teilnehmers in die Jahreswertung eingehen.

Vor dem letzten Turnier hatte André Fischer vermeintlich klar in Führung gelegen. Mit einem tollen Endspurt konnte Wolfgang Mack jedoch noch gleichziehen und dank der Streichergebnisse die Jahreswertung für sich entscheiden. Trotz Fußball-WM und Sommerstimmung waren zum abschließenden Blitzturnier im TG-Heim-Restaurant nochmals elf Spieler angetreten, darunter sechs des TG-Oberligateams und Verbandsligaspieler Armin Pepke aus Pfullendorf. Dabei hatte Wolfgang Mack einen Lauf, gab nur gegen Rainer Birkenmaier einen Punkt ab und holte sich mit einem Sieg gegen Biberachs Spitzenmann Bernhard Sinz den Tagessieg. Am Ende schlugen für Mack neun von zehn Punkte zu Buche. Dahinter folgte überraschend Birkenmaier, der mit acht Punkten sowohl Sinz (8/10) als auch Oliver Weiß (7,5/10) und André Fischer (6/8) in die Schranken verwies.

Mit seinem starken Schlussauftritt konnte Mack außerdem noch bei je 83 Bruttopunkten mit dem bis dahin führenden Fischer gleichziehen. Nach Abzug der drei Streichergebnisse lag Mack mit 75 zu 72 Punkten als alleiniger Gesamtsieger vorn. Über die gesamte Serie hinweg hatte Mack fünf Turniere (zwei davon geteilt mit Sinz beziehungsweise Fischer) gewonnen, Fischer lag bei vier Turnieren (davon einmal geteilt) in Front. Auf Rang drei kam Birkenmaier, der mit konstant guten Leistungen regelmäßig Punkte gesammelt hatte. Für Vorjahressieger Sinz blieb nur der vierte Platz, allerdings hatte er als Einziger der Spitzenspieler auch vier Turniere verpasst.