Wohlhüter und Burghart erzielen Topergebnisse

Im dritten Durchgang der Luftgewehr-Rundenwettkämpfe in der Kreisoberliga im Schützenkreis Biberach-Iller hat es wieder Topergebnisse gegeben. Tabellenführer SV Haslach I zeigte erneut seine ganze Klasse.

Die junge Truppe aus Haslach ließ auch beim Gastspiel beim SV Rot nichts anbrennen und siegte klar mit 5:0. Die Geschwister Jonas Kober (385 Ringe) und Kiara Kober (381 Ringe) erzielten erneut Topergebnisse. Der SV Oberstetten hatte den Tabellennachbarn SV Regglisweiler zu Gast. Das beste Ergebnis in dieser Begegnung verbuchte der Regglisweiler Felix Hanke (379 Ringe), womit er die knappe 2:3-Niederlage allerdings nicht verhindern konnte. Im Duell der Verfolger zeigte sich der SV Illerbachen stark verbessert gegenüber den ersten Wettkämpfen. Auch wegen der besten Ergebnis dieses Durchgangs durch Johanna Burghart (386 Ringe) und den 381 Ringen von Theresia Burghart musste sich der SV Birkenhard am Ende mit 1:4 geschlagen geben. Eva Wohlhüter vom SV Sinningen ist derzeit die beständigste Schützin, was sie mit 386 Ringen wiederum unter Beweis stellte. In der Begegnung gegen die „Zweite“ des SV Haslach konnten die Sinninger mit 3:2 die Oberhand behalten.