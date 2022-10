Wörldwaid mit Christoph Sonntag

Christoph Sonntag kommt am Samstag, 15.Oktober, um 20 Uhr mit seinem Programm Wörldwaid in die Stadthalle Biberach. Dann bietet er einen anderen Blick auf die Menschen aus dem „Wilden Süden“ und auf die Welt, aber auch Erkenntnis: Woanders wächst das Gras anders, aber ohne die Menschen aus „Hightec Eden“ wäre es nicht so schön geschnitten, wie es in der Ankündigung heißt.

Christoph Sonntag ist sich sicher: In zwei Jahren wird die ganze Welt schwäbisch sprechen. Für diese These hat der Schwabenbotschafter sein Land verlassen und rund um den Globus Auswanderer ausfindig gemacht, die den schwäbischen Lifestyle irgendwo auf der Welt implantiert haben. Wer weiß schon, dass Windhuk eine Art Bürgermeister aus Linsenhofen hat, der den Exil-Deutschen in allen Fragen weiterhelfen kann? Dass ein Nürtinger in Kapstadt Chef der größten Anwaltskanzlei Afrikas ist? Und dass es in der französischen Camargue eine Frau aus Aalen braucht, damit die Wildpferde dort noch wie vor Hunderten von Jahren frei gehalten werden können? Das Publikum erlebt eine kabarettistische Achterbahnfahrt, wird viel Neues erfahren, aber mindestens genauso viele Freudentränen lachen. Das Ganze garniert mit witzigen Kommentaren zum aktuellen politischen Geschehen.