Wo sind coole Veranstaltungsorte?

Aktuell nimmt die Biberacher Kulturverwaltung eine Onlinebefragung über Social Media unter den Jugendlichen und jung Gebliebenen vor, die über das Instagram-Profil von Jugend Aktiv verbreitet wird: #jugendaktivbc. Wie aus einer Meldung der Verwaltung zu erfahren ist, möchte das Kulturdezernat gerne erfahren, wo für die Jugendlichen die Berührungspunkte zwischen den vier Schwerpunktthemen „Natur und Nachhaltigkeit/Klima und Umweltschutz“, „Intergenerationelle und interkulturelle Arbeit“, „Kulturelle Vielfalt (Diversity)“, „Digitalisierung“ und der städtischen Kulturarbeit liegen. Dazu stellt das Dezernat folgende Fragen: „Wo gibt es für Dich coole Veranstaltungsorte, an denen Du Dir kulturelle Angebote wünschen würdest?“, „Was müsste in der Bücherei, Musikschule und im Museum stattfinden, damit Du dort gerne hingehst?“ Wer nicht auf Instagram unterwegs ist, kann eine E-Mail an kulturdezernat@biberach-riss.de schreiben oder telefonischen Kontakt unter der Rufnummer 07351 / 5 12 77 aufnehmen.