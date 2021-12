Wo sich Menschen im Landkreis Biberach künftig impfen lassen können

Zu folgenden Zeiten wird ohne Termin an den vier Impfstützpunkten des Landkreises geimpft: In Biberach von Montag bis Freitag, 16 bis 19 Uhr, und Mittwoch und Samstag zusätzlich von 9 bis 12 Uhr. In Laupheim dienstags, donnerstags und samstags, jeweils von 9 bis 12 Uhr. In Riedlingen montags und mittwochs von 16 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr. In Erolzheim dienstags, donnerstags und samstags von 9 bis 12 Uhr.