Wo Deutschland wirtschaftlich Trainingsrückstand hat

Rund 600 Gäste sind am Freitagabend in die Biberacher Stadthalle zum Neujahrsempfang der Industrie- und Handelskammern (IHK) Ulm und Bodensee-Oberschwaben gekommen. Neben einem flammenden Appell für Europa gab es kritische Anmerkungen zum Standort Deutschland und Einblicke in die Welt des Zehnkampfs mit Ehrengast Arthur Abele aus Ulm. Dabei zeigten sich viele Parallelen zwischen Wirtschaft und Leistungssport.

Als „vernünftig bis gut“ bezeichnete der Ulmer IHK-Präsident Jan Stefan Roell das Wirtschaftsjahr 2018. Für 2019 sah er aber etliche Herausforderungen, darunter zuvorderst das Thema Brexit. Er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, so Roell, dass sich alles noch zum Guten wende, aber es brauche jetzt eine Entscheidung: „Die Wirtschaft hasst Unsicherheit.“

Global seien es vor allem der Boykott von Ländern wie Russland und Iran, die ihm Sorge bereiteten. „Wir haben Geschäftsfreunde in aller Welt, mit denen wir Geschäfte machen wollen“, so Roell. Scharf ging er mit dem Standort Deutschland ins Gericht. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz forderte er die Landespolitiker auf, ein Leuchtturmprojekt zu schaffen. Eine große Sorge sei für die Unternehmen der Fachkräftemangel So fehlen im Bereich der IHK Ulm im Durchschnitt über die nächsten zwölf Jahre rund 33 000 Fachkräfte, darunter 90 Prozent mit einer dualen Aus- und Weiterbildung. Er freue sich, dass der Bund das Einwanderungsgesetz auf den Weg bringe. Das könne ein Mosaikstein beim Fachkräftemangel sein. „Wir hoffen, dass es einfach zu handhaben ist“, sagte Roell.

Einen besonderen Blick warf er auf China. Die Infrastruktur entwickle sich dort atemberaubend schnell. In das Projekt Neue Seidenstraße wolle China umgerechnet 1000 Milliarden Euro investieren, um 70 Länder miteinander zu verbinden. „Wir können uns noch nicht vorstellen, was das bewirken wird“, so Roell. Ein anderes Beispiel sei das Telekommunikationsunternehmen Huawei, das inzwischen größter Patentanmelder Europas sei. „Eine Firma, die es vor 30 Jahren noch gar nicht gab“, so Roell.

Nachholbedarf in Deutschland

Im Gegensatz dazu hat Deutschland Trainingsrückstand, wenn man im sportlichen Bild bleiben will. Roell verwies auf Nachholbedarf in Sachen Mobilfunk, Breitband- und Straßenausbau. Er erwähnte die Probleme bei der Deutschen Bahn und der Flugbereitschaft der Bundesregierung. „Da passieren Dinge, die unserem Ruf im Ausland schaden“, so Roell. Deutschland müsse als größte Volkswirtschaft Europas bei der Infrastruktur Vorbild und Zugpferd sein.

Wie man mit Leistung und Fleiß erfolgreich sein und welche Lehren die Wirtschaft daraus ziehen kann, erläuterte Zehnkampf-Europameister Arthur Abele im Gespräch mit Roell und Martin Buck, Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben. Er berichtete von den überwältigenden Momenten nach dem Sieg bei der EM in Berlin, aber auch von Rückschlägen, darunter ein Achillessehnenabriss. Abele gab Einblick in seine Trainingsmethoden. So arbeitet er in den zehn Disziplinen nicht mit zehn, sondern nur mit einem Trainer zusammen. „Man muss immer das große Ganze im Blick behalten“, sagte Abele. Es gehe darum, seine Stärken zu stärken und die Schwächen aufzuarbeiten. „In meinen schwachen Disziplinen muss ich nicht Weltklasseniveau erreichen, aber ein gesundes Mittelmaß, das mich am Ende zum Sieg trägt.“

Zusammen mit Roell und Buck hatte sich Abele für einen kurzen Videofilm in der Trainingshalle getroffen. Die beiden IHK-Präsidenten traten in Trainingsanzügen in verschiedenen Disziplinen gegen Abele an, was Heiterkeit im Publikum auslöste. Als Dank gab es für Abele einen neuen Stab für den Stabhochsprung.

In seinem Schlusswort appellierte Buck eindringlich an die Gäste, im Mai zur Europawahl zu gehen. Europa betreffe alle Unternehmer in besonderem Maße. „Sie sind alle einflussreiche Persönlichkeiten. Wählen Sie und animieren Sie andere zum Wählen“, schloss Buck.