WLV Pokal Kinderleichtathletik: TG Biberach auf Rang 4

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der WLV Pokal Kinderleichtathletik fand am Sonntag, 27. November in der Stuttgarter SCHARRena mit über 500 angemeldeten Kindern statt. Ein wahres Festival der Kinderleichtathletik mit Beteiligung der TG Biberach in beiden Altersklassen.

In fünf Disziplinen traten in den Altersklassen U10 und U12 insgesamt 54 Mannschaften (aus 33 Leichtathletik Vereinen) gegeneinander an. In Riegen eingeteilt zeigten die Athletinnen und Athleten im Zonen-Weitsprung, Medizinballstoßen, 30-Meter-Sprint sowie Hoch-Weitsprung ihr können.

Nach den ersten vier Disziplinen wurde die Halle für die Hindernissprint-Staffel umgebaut. Sieben Teams traten gleichzeitig im Staffellauf gegeneinander an. Die Stimmung in der SCHARRena erreichte durch lautstarkes Anfeuern der Mitathleten innerhalb der jeweils dreiminütigen Läufe nochmals einen Höhepunkt.

In den Pausen stellte sich Weltklasse-Hochspringerin Marie-Laurence Jungfleisch (VfB Stuttgart) den Fragen der Kinder und berichtete über ihre Beginne und Highlights der Leichtathletik-Karriere.

Auch die Siegerehrung wurde unter Beteiligung von Jungfleisch vorgenommen. Sie überreichte den U10-Mannschaften die Urkunden, Medaillen und den begehrten WLV-Pokal. Auch für die Kinder der TG Biberach war dies ein unvergessliches Ereignis.

Am Ende gewann der SSV Ulm 1846 den Wettbewerb der Altersklasse U10 – knapp gefolgt von der LG Limes-Rems und der Spvgg Holzgerlingen. Die Leichtathletikgruppe der TG Biberach erreichte in der Altersklasse U10 den 18. Rang.

Am Nachmittag erfolgte der Wechsel der Altersklassen. In identischen Disziplinen wie am Morgen traten 26 Mannschaften der Altersklasse U12 gegeneinander an.

Den WLV Pokal Kinderleichtathletik der Altersklasse U12 überreichte Johannes Lohrer (WLV-Vorstand Jugend) ebenfalls an das Team des SSV Ulm 1846. Der zweite Rang ging aufgrund Punktegleichheit an die Kinder der LG Steinlach-Zollern und der LG Limes-Rems. Mit nur zwei Punkten Abstand zu den zwei zweiten Platzierungen positionierte sich die Mannschaft der TG Biberach auf dem hervorragenden vierten Rang.

Die gesamte Leichtathletik-Abteilung der TG Biberach, insbesondere die Trainer der Altersgruppen U10 und U12, sind stolz auf die erbrachten Leistungen.