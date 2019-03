Witwer und Witwen treffen sich

Wer plötzlich seinen Partner verliert, hat einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften. Viele fühlen sich alleine und verlassen. Ein Weg zurück ins „normale“ Leben fällt vielen schwer. Klar, gibt es Familie und Freunde, die sich um einen kümmern, aber das ist nicht dasselbe. Es ist einfach etwas anderes, sich mit Menschen zu treffen, die Ähnliches erlebt haben. Deshalb hat sich jetzt in Biberach der Stammtisch Wiwi gegründet. Wiwi steht für Witwen und Witwer. Es soll ein Treffpunkt für alle sein, die ihre Freizeit nicht mehr länger allein gestalten wollen.

Jeden zweiten Freitag im Monat trifft sich der Wiwi-Stammtisch ab sofort im TG-Heim in Biberach. Los geht’s immer um 19.30 Uhr. Der nächste Termin ist am Freitag, 8. März. Vor einem Monat war Anne Bast aus Biberach beim ersten Stammtisch. „Ich bin dort auf viel Verständnis gestoßen“, sagt die 68-jährige Biberacherin. „Ich finde es gut, dass es so etwas jetzt auch in Biberach gibt.“ Anne Bast hat ihren Mann vor knapp sechs Jahren verloren. „Ich habe gut vier Jahre gebraucht, bis ich wieder sagen konnte ,Mir geht’s gut‘. Es tut einfach furchtbar weh.“ Zweidrittel ihres Leben hat sie gemeinsam mit ihrem Mann verbracht. „Das geht nicht spurlos an einem vorbei.“

Jetzt, nach knapp sechs Jahren, ist die Rentnerin wieder im Leben angekommen: „Meine Trauer hat sich in Dankbarkeit umgewandelt“, sagt sie heute. Deshalb tut es ihr gut, sich mit Menschen zu treffen, die dasselbe erlebt haben. „Ich hoffe auf viele Gleichgesinnte, mit denen ich mich auch mal so treffen kann.“ Der Treff soll auch jüngeren Frauen und Männer ansprechen.

Der Stammtisch soll bewusst kein Trauerkreis sein, es geht darum, dass sich Gleichgesinnte treffen und möglicherweise gemeinsam Aktivitäten in ihrer Freizeit unternehmen. Es findet auch keine seelsorgerische Betreuung statt. Für Anne Bast ein perfektes Angebot: „Ich hoffe, dass viele Leute kommen und sich daraus ein fester Treff entwickelt“, sagt sie. Zwischen Ravensburg und Ulm sei der Stammtisch in Biberach fast der einzige seiner Art. „Das hat hier irgendwie gefehlt, denn es gibt mehr Menschen, als man denkt, für die so etwas gut wäre“, so die Witwe. „Ich war ein paarmal in Ravensburg, aber das ist einfach ein bisschen weit zu fahren.“ Möglicherweise kann Anne Bast ja auch andere Menschen mit ihrer positiven Art anstecken: „Ich habe wieder Spaß am Leben gefunden und engagiere mich sozial, das tut mir einfach gut.“