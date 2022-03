Der Krieg in der Ukraine sorgt dafür, dass sich aktuell viele Menschen Gedanken über das Heizen und die Energiekosten machen. Professor Roland Koenigsdorff von der Hochschule Biberach (HBC) gibt Bürgerinnen und Bürgern am Freitag, 25. März, von 16 bis 17 Uhr in einer Onlineveranstaltung Einblicke in seine Forschungsarbeit: „Wie bleibt die Wohnung warm und die Erde kühl?“

Die Energiepreise steigen massiv und die aktuelle politische Krise zwischen Russland und der Ukraine könnte die Situation weiter verschärfen, wenn Gasimporte ausgesetzt werden. Viele Verbraucher fragen sich, wie sie dennoch klimabewusst und gleichzeitig ökonomisch handeln können. Sollte Holz oder Strom an erster Stelle stehen? Wie können alte Gebäude umgerüstet und ein Neubau sinnvoll geplant werden?

Diesen zentralen Fragen gehen der Hochschulverbund InnoSÜD und Professor Koenigsdorff in dem Onlinevortrag nach. Roland Koenigsdorff liefert dabei Wissenswertes rund ums Thema Heizen: Was fördert den Klimaschutz, was ist ressourcenschonend und wie sieht es mit der Ökobilanz aus?

Mit der Veranstaltungsreihe wollen die Forschenden im Verbund zeigen, wo ihre Forschung den Menschen im Alltag begegnet und wie sie die Welt besser macht. In entspannter Atmosphäre sollen Publikum und Experten ins Gespräch kommen und aus erster Hand mehr über die Hintergründe, Herausforderungen und Ziele der Forschungsarbeiten erfahren.

Professor Koenigsdorff, der im Studiengang Energie-Ingenieurwesen der HBC lehrt, wird mögliche Wege zu einer nachhaltigen Heizung in der Zukunft vorstellen und aufzeigen, an welchen Ideen die Forschung arbeitet und welche technischen Schwierigkeiten es auf dem Weg dorthin noch zu überwinden gilt. Im Anschluss an seinen Vortrag ist eine offene Gesprächsrunde geplant, in der die Gäste Fragen stellen können.