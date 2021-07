Wirtschaftsschülerinnen glänzen mit Preisen und Belobigungen

Die Biberacher Gebhard-Müller-Schule (GMS) hat 39 Absolventinnen und Absolventen der kaufmännischen Berufsfachschule in weiterführende Schulen und in verschiedene Berufsausbildungen hinein verabschiedet.

Obwohl es keine „echte“ Abschlussfeier geben konnte, sollte die „besondere Leistung“ unter Corona-Bedingungen gewürdigt werden, stellte der Stellvertretende Schulleiter Peter Dann fest. Er verwies auf ein turbulentes Schuljahr, in dem „Erstaunliches geleistet“ worden sei, sowohl von Schülerinnen und Schülern wie von Lehrerinnen und Lehrern. In Richtung der Eltern und Erziehungsberechtigten betonte Dann, dass der „Corona-Jahrgang“, von dem – jedoch mit negativem Zungenschlag – viel zu hören ist, „in jedem Fall positiv zu verstehen“ sei. Er ermutigte die Absolventinnen und Absolventen unbeirrt weiter zu gehen und knüpfte an seine eigenen Erfahrungen als ehemaliger Wirtschaftsschüler an.

Die Schülersprecherinnen gedachten in ihrer kleinen Rede besonders der Schülerinnen und Schülern, die „heute ihren letzten Tag an der Schule“ hätten. Unter den AHA-Regeln bedankten sich die Klassen BF 2-1 und BF 2-2 bei allen Lehrerinnen und Lehrern mit einer symbolischen Rose. Dabei fanden sie für jede und jeden Pädagogen eigene Worte.

Eine Abschlussklasse hatte einen Großteil ihrer Klassenkasse gespendet, um eine großzügige Spende an die Partnerschule der Gebhard-Müller-Schule in Indien zu geben. Ralph Lang, SMV-Lehrer der Schule, hob hervor, dass davon zwei Monatsgehälter für die dort unterrichtenden Lehrkräfte finanziert werden könnten.

Nach der feierlichen Überreichung aller Abschlusszeugnisse freute sich Abteilungsleiterin Simone Rehm sichtbar, zusätzlich die Lobe und Preise übergeben zu können. Denn sowohl der Durchschnitt als auch die Zahl an besonderen Leistungen habe „unter Corona nicht gelitten“, wie sie feststellte. Der Preis des Landrats für die beste Leistung des Jahrgangs (mit einem Durchschnitt von 1,2) sowie der Gebhard-Müller-Preis für die beste Note im Fach Geschichte und Gemeinschaftskunde (mit einer Note von 1,0) ging an Julia Wahl. Schulpreise (bis zum Durchschnitt von 1,5) gingen an Jana Miller, Ramona Wachter und Julia Wahl. Belobigungen (bis zu einem Durchschnitt von 2,0) erhielten Lisa Naß, Regina Reischle und Kim Schmidberger.

Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen der Biberacher Wirtschaftsschule/Berufsfachschule: Wael Alhajar, Julia Aßfalg, Ronja Aßfalg, Shanice Baumgart, Melissa Jessica Beck, Walentina Becker, Kasimir Ben Salah, Albin Berisha, Lukas Booch, Ann-Kathrin Burkhardt, Gina Dengler, Amine Gökcan, Melissa Göppel, Sarah Hanstein, Alina Hipp, Bertan Kanicok, Raphael Krieger, Jana Miller, Barzan Mumtas, Lisa Naß, Elis Neigum, Semir Nuredini, Andreea-Corina Petrescu, Emilia Piatek, Niklas Porath, Aldijana Ramic, Gjenisa Ramizi, Vanesa Raychova, Regina Reischle, Jacqueline Schalinske, Giuliano Scifo, Kim Schmidberger, Diana Schreiber, Hanna Schröter, Angelika Anita Schweizer, Ramona Wachter, Julia Wahl, Edgar Waletzki, Caillean Winter.