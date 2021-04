Wirtschaftsjunioren wählen neuen Vorstand

Die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Biberach (WJ) haben sich aufgrund der Corona-Pandemie das erste Mal virtuell zu ihrer Jahreshauptversammlung getroffen. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Wahl eines neues Vorstands.

Die Wirtschaftsjunioren Biberach sind die regionale Vertretung der Wirtschaftsjunioren Deutschland, dem größten Verband junger Unternehmer und Führungskräfte bis 45 Jahre aus allen Bereichen der Wirtschaft. Durch die Organisation von Betriebsbesichtigungen, Workshops, Diskussionsforen sowie die aktive Teilnahme an der politischen und gesellschaftlichen Diskussion wird dabei das Ziel eines stetigen Informations- und Erfahrungsaustauschs zwischen Wirtschaft, Politik und Gesellschaft verfolgt.

Nach der Begrüßung durch Ralf Börsig, dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm, und Bernd Schwarzendorfer, dem Dezernenten für Verwaltung, Kommunales und Kultur des Landkreises Biberach, führte die bisherige Vorstandsvorsitzende Lara Holzer in einer kurzweiligen Präsentation durch das zurückliegende Jahr, welches trotz der zahlreichen Einschränkungen durch die Pandemie durchaus ereignisreich verlief, obwohl bereits bei einigen Veranstaltungen auf den digitalen Weg ausgewichen werden musste. Anschließend führte die bisherige Geschäftsführerin der WJ, Angela Mennillo durch den offiziellen Teil des Abends, insbesondere die Wahl des Vorstandes. Der bisherigen Vorsitzenden Lara Holzer sowie der bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Kathrin Bischofberger, die beide aus dem Vorstand ausschieden, wurde für ihre langjährige und engagierte Mitarbeit gedankt.

Zur neuen Vorstandsvorsitzenden wurde sodann aus dem Kreis des etablierten Vorstands Désirée von Süßkind-Schwendi gewählt. Simon Otto rückt in das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden nach, Matthias Paul wurde im Amt des Kassenwarts wiedergewählt. Vervollständigt wird der Vorstand künftig durch die neu gewählten Simon Brunner und Sarina Hiller. Auch in der Geschäftsführung der WJ wurde ein Wechsel verkündet. Angela Mennillo wird im Amt der Geschäftsführung künftig abgelöst von Michael Berchtenbreiter, der den Vorstand in dieser Funktion weiter unterstützen wird.

Der Ausblick für das kommende Jahr war geprägt durch die Hoffnung der baldigen Eindämmung der Pandemie, sodass die Vielzahl der bereits geplanten Veranstaltungen möglichst wieder im persönlichen Kontakt stattfinden können. Zahlreiche Betriebsbesichtigungen bei regionalen Unternehmen, diverse Workshops und ein Forum sind bereits geplant. Die WJ Biberach bestehen derzeit aus 47 aktiven, ordentlichen Mitgliedern und 34 Fördermitgliedern.