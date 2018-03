Wirtschaftsjunioren wählen neuen Vorstand

Die Wirtschaftsjunioren Biberach haben in ihrer Hauptversammlung m Museum einen neuen Vorstand gewählt: Neu dabei ist (von links) Lara Holzer, weiterhin aktiv sind Désirée Freiin von Süßkind-Schwendi, der neue Vorsitzende Michael Schirmer, Eva Löffelhardt hört als Vorsitzende auf, Ann-Cathrin Kohn führt die Geschäfte und Kathrin Bischofberger ist als Vorstandsmitglied auch zuständig für die Kasse. Ebenfalls in den Vorstand gewählt wurde Thomas Simmler, der an diesem Abend aus beruflichen Gründen nicht dabei sein konnte. Die Wirtschaftsjunioren sehen sich als regionale Vertretung des größten deutschen Verbands junger Unternehmer und Führungskräfte aus allen Bereichen der Wirtschaft. Eine aktive Mitgliedschaft ist bis 45 Jahre möglich, Ältere werden Fördermitglieder. Derzeit gibt es 44 Aktive und 31 Fördermitglieder in Biberach und Umgebung.