Wirtschaften mit Permakultur

Einen Vortrag zur Permakultur gibt es am Freitag, 23. März, um 19 Uhr, in der Volkshochschule Biberach. Dozenten sind Liane Faust und Roland Wiedemeyer von der Regionalen Wirtschaftsgemeinschaft Allgäu. Durch Humusaufbau, Schutz und Förderung der Bodenlebewesen und Erhöhung der Artenvielfalt ermöglicht die Permakultur eine Versorgung mit Lebensmitteln. Das Konzept der Gemeinwohlökonomie setzt an der Neuausrichtung des Ziels von Wirtschaften an, um eine enkeltaugliche Wirtschaft zu etablieren. Der Eintritt ist frei, es kann für das Projekt gespendet werden.