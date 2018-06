„Wir wollen starkes Signal senden“

Der Landkreis Biberach soll auf die Rückzahlung seines Anteils an den Vorfinanzierungskosten in Höhe von knapp 104 000 Euro für die ersten Planungsphasen zur Elektrifizierung der Südbahn verzichten. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreises Biberach sprach mit großer Mehrheit eine entsprechende Empfehlung an den Kreistag aus.

In der Planung „ist man so weit gekommen wie nie“, sagte Landrat Heiko Schmid. „Die Signale stehen auf Grün.“ Nun fehle nur noch „der letzte Nagel“, so Schmid, der sich damit auf die ausstehende Finanzierungsvereinbarung von Land, Bund und Deutsche Bahn AG bezog. Der Landrat drückte seine Hoffnung aus, dass sich die Beteiligten noch vor Silvester verständigten, doch dann ging es schneller als erwartet. Schon am Tag nach der Sitzung im Biberacher Landratsamt wurde der von Schmid angesprochene Nagel eingeschlagen: Am späten Nachmittag wurde bekannt, dass Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) der Vereinbarung zustimmt. In einer Pressemitteilung kündigte auch Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an, in Kürze den Finanzierungsvertrag zu unterzeichnen – was nicht nur den Landrat sehr zufriedenstellte (siehe eigener Text).

Einziger Diskussionspunkt nach Schmids Worten war wohl, dass sich das Land auch mit 50 Prozent an möglichen Mehrkosten beteiligen solle, was das Land aber nicht wollte. Da das Projekt eine Bundesaufgabe sei und das Land freiwillig 50 Prozent der Kosten, gedeckelt auf 112 Millionen Euro, übernehmen wollte, solle der Bund zu seiner Aufgabe stehen, die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnen und allein das Risiko von eventuellen Mehrkosten tragen, sagte der Landrat in der Ausschusssitzung.

Schmid: „Nicht sinnvoll, Bedingungen zu stellen“

Anfangs war für die Elektrifizierung der Südbahn von Kosten in Höhe von 90 Millionen Euro die Rede, doch inzwischen geht man von rund 222,5 Millionen Euro aus. Vor dem Hintergrund dieser Kostensteigerung und der Beteiligung des Landes an der Finanzierung hatte die Landesregierung den Interessenverband Südbahn (IVS) gebeten, dessen Mitglieder mögen auf ihren Planungskostenanteil verzichten. Die meisten Mitglieder kamen dem Wunsch nach, nur zwei Kommunen (Warthausen und das bayerische Wasserburg) lehnten dies ab, zwei Städte (Bad Schussenried, Erbach) sowie ein Landkreis (Alb-Donau-Kreis) knüpften einen Verzicht an Bedingungen.

Man sei auf der Zielgeraden und daher sei es nicht sinnvoll, Bedingungen zu stellen, betonte Landrat Schmid: „Wir wollen mit unserem Verzicht auf die vorfinanzierten Planungskosten der Leistungsphase I und II in Höhe von 103 997 Euro ein starkes Signal an alle Beteiligten senden, dass wir vollumfänglich zu dem Projekt und der Solidargemeinschaft des IVS stehen.“

Die Mitglieder stimmten mit großer Mehrheit (eine Gegenstimme) dem Beschlussvorschlag an den Kreistag zu, auf die Rückzahlung des Anteils des Landkreises an den Vorfinanzierungskosten zu verzichten – mit dem Hinweis, dass „keine weitere finanzielle Beteiligung des Landkreises an Planungs- und/oder Baukosten beabsichtigt ist“.

„Uns ist es wichtig, ein politisches Signal zu setzen“, sagte Kreisrätin Alexandra Scherer (CDU). Auch die Erlenmooser Bürgermeisterin äußerte in der Sitzung ihre klare Erwartung, dass die Finanzierungsvereinbarung komme, der Baubeginn bald erfolge und dass sich später dann für die Bürger das Angebot auf der Bahnstrecke verbessere.

Glaser appelliert an Warthauser Räte

Für Mario Glaser (Freie Wähler), Kreisrat und Bürgermeister von Schemmerhofen, war die Einigung von Bund und Land zur Finanzierung des Projekts nur noch „eine Formsache“, daher lag ihm der Verzicht auf die Vorfinanzierungskosten „am Herzen“, wie er sagte. Glaser äußerte Verständnis dafür, dass sich das bayerische Wasserburg gegen den Verzicht aussprach und andere IVS-Mitglieder Bedingungen stellten. Kritik übte er aber an der Gemeinde Warthausen und appellierte an den dortigen Rat, die Entscheidung zu überdenken. „Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, sich als einzige Kommune auf der Strecke aus der Solidarität zu verabschieden.“

Alexander Eisele (FDP), Kreisrat und Stadtrat aus Bad Schussenried, mahnte an, dass die „Durchbindung Richtung Süden“ mit oberster Priorität angegangen werde. Die Grenzen zwischen den Kreisen Biberach und Ravensburg sind für ihn nicht nur als Linien auf den Karten erkennbar. Dem entgegnete Landrat Schmid, dass das Projekt auch deutliche Verbesserungen für Bad Schussenried mit sich bringen werde.