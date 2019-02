„Wir werden alles geben, was wir haben“

Die Volleyballfrauen der TG Biberach haben die Chance, in die Regionalliga Süd aufzusteigen. Dazu sind ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer der Oberliga, den SV Fellbach (Samstag, 19 Uhr, Wilhelm-Leger-Halle), und keine weiteren Punktverluste des derzeitigen Tabellenzweiten in den restlichen drei Spielen der Saison nötig. Michael Mader hat im Vorfeld des Gipfeltreffens gegen Fellbach mit Biberachs Trainer Stefan Hecht gesprochen.

Herr Hecht, wie geht Ihre junge Mannschaft damit um, den großen Coup landen zu können?

Man merkt die Anspannung im Training. Aber schon seit Wochen. Die Mädels sind sich im Klaren darüber, dass etwas Großes passieren kann. Wie Sie angesprochen haben, sind wir eine unglaublich junge Mannschaft. Natürlich ist Fellbach deutlich erfahrener und macht weniger Fehler als wir. Dennoch sieht man bei jedem Fehler, den unsere junge Mannschaft macht, einen Fortschritt. Wir freuen uns sehr auf dieses Spiel.

Sind alle Spielerinnen gesund und einsatzfähig?

Leider haben wir zwei Ausfälle zu beklagen. Annika Rueff und vermutlich auch Sabine Ludwig fallen berufsbedingt aus. Wir wissen noch nicht genau, wie wir dies kompensieren werden. Sabine ist unglaublich wichtig für die Mannschaft, steht derzeit aber wenig auf dem Feld – dennoch ist sie immer mit vollem Elan dabei. Annika ist unglaublich abgezockt im Angriff, hat aber etwas Probleme mit sich selbst, für uns ist sie dennoch unglaublich wichtig. Der Rest des Team ist fit. Mit Lotti Rief und vermutlich Leonie Zeh werden uns zwei Jugendspielerinnen im Kader unterstützen.

Worauf legen Sie besonderen Wert bei der Trainingsarbeit in der Vorbereitung auf dieses Spiel?

Annahme ist immer ein wesentlicher Bestandteil im Training. Genauso werden wir an unserem Aufschlag arbeiten, unserer Philosophie eines Fehlervermeidungsspiels wollen wir wieder mehr folgen. Ich würde behaupten, dass wir die beste Block- Feldverteidigung der Liga spielen. Dazu muss man aber auch fehlerfrei aufschlagen. Darauf wird ein weiterer Fokus liegen.

Wie wollen Sie denn gegen den Spitzenreiter gewinnen? Vor gut zwei Monaten ging das Hinrundenspiel in Fellbach noch glatt mit 0:3 verloren.

Wir haben in Fellbach weit unter unseren Möglichkeiten gespielt, das wissen wir alle. Auch ich habe aus diesem Spiel viel mitgenommen und hatte Fehler im Coaching gemacht. Dies will auch ich ändern. Über eine gute Annahme wollen wir den Gegner im Angriff erst mal stressen, um dann über die – angesprochene – sehr gute Block-Feldverteidigung in eine optimale Angriffsposition zu kommen. Fellbach ist gut drauf, dennoch haben wir in jedem Heimspiel gepunktet und erst einmal verloren. Wir wollen gerade mit unseren Zuschauern im Rücken ein großes Spiel zeigen.

Gegen den anderen Titelanwärter aus Backnang hat Ihre Mannschaft sehr gut gespielt und unglücklich im Tiebreak verloren. Wie soll das gegen Fellbach vermieden werden?

Es hätte damals auch anders ausgehen können. Wir haben im Tiebreak ein, zwei Fehler zu viel gemacht. Daran werden wir arbeiten. Wir dürfen uns keine Pause gönnen; wenn der Ball im Spiel ist, muss der Fokus darauf liegen, dass jeder seine Aufgabe zu 100 Prozent angeht. Wir haben seit Backnang dazugelernt und einige enge Sätze für uns entschieden. Wir haben viele gute Spielerinnen, und wir werden alles geben, was wir haben, um ein positives Resultat zu erzielen.