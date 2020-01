Wir suchen den Sportler des Monats - Jetzt für ihren Liebling abstimmen

Der Nachwuchs-Trampolinturner Simon Dobler (TG Biberach) hat die SZ-Wahl zum Sportler des Monats November gewonnen. Nun sucht die „Schwäbische Zeitung“ den Sportler des Monats Dezember 2019. Dafür stehen insgesamt vier Vorschläge zur Wahl. Die Abstimmung läuft von Freitag, 17. Januar, 12 Uhr, bis Freitag, 24. Januar, 12 Uhr. Wer die Wahl gewinnt, wird danach näher vorgestellt – in der „Schwäbischen Zeitung“ sowie auf Schwäbische.de.

Diese Sportler stehen für den Dezember zur Wahl:

Holger Haile (SV Altheim-Waldhausen): Am vorletzten Wettkampfwochenende stellte Altheim-Waldhausen in der 1. Luftpistolen-Bundesliga Süd die Weichen für den Klassenerhalt. Nach dem 4:1-Sieg gegen die FSG Hilpoltstein war dieser bereits so gut wie in trockenen Tüchern. Anderntags gab es eine 1:4-Niederlage gegen Fürth. Einziger Altheimer Schütze, der in beiden Wettkämpfen punktete war Holger Haile.

Stefanie Martin (SV Kirchdorf): Der SVK gewann in der Tischtennis-Verbandsoberliga Süd beim Mitaufsteiger TSV Stötten a. A. mit 8:6. Damit schloss Kirchdorf die Vorrunde mit 14:4 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz ab. Großen Anteil daran hatte auch Stefanie Martin, die in der ersten Saisonhälfte eine Einzelbilanz von 19:5 Siegen erreichte. Gegen Stötten gelangen Stefanie Martin drei Einzelsiege.

Tanja Keller (KSC Hattenburg): Den Hattenburger Keglerinnen gelang im Achtelfinale des deutschen Pokals erneut ein Coup. Der Verbandsligist bezwang Germania Neustadt, den Fünften der 2. Bundesliga Mitte, mit 6:2 (3231:3148) und qualifizierte sich so für das Viertelfinale. Einen Punkt steuerte Tanja Keller bei – mit dem Tagesbestwert von 566 Kegeln.

Saskia Maucher (FC Bellamont): Der FCB verteidigte den Titel bei der Futsal-Bezirkshallenmeisterschaft der Frauen. Im Finale bezwang Bellamont durch ein Tor von Vanessa Gapp den SV Alberweiler II mit 1:0 in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach. Der FCB blieb über das gesamte Turnier hinweg ungeschlagen und ohne Gegentor. Dies war auch ein Verdienst von Saskia Maucher, die – eigentlich Mittelfeldspielerin – im FCB-Kasten stand, weil alle anderen Torhüterinnen verhindert waren.