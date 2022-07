Wir sind einmalig

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von Dienstag, den 21. Juni bis Donnerstag, den 23.Juni fand an unserer Grundschule wieder eine Projektwoche statt. Eingebunden in eine alles umrahmende Geschichte, haben wir uns an diesen Tagen damit beschäftigt, dass wir alle einzigartig sind. In dieser Einzigartigkeit sind wir als Einzelne wertvoll und gleichzeitig auch für das Funktionieren unserer Gemeinschaft wichtig. Dazu gab es für jedes Kind einen Tag auf dem Abenteuerspielplatz. Auch ein Tag im Wald stand auf dem Programm.

Höhepunkt für die Gruppen war sicherlich das Kunstprojekt. Hier wurden nicht nur Holzbiber gestaltet, sondern auch die Schule mit einem Graffito versehen. Mit Hilfe des Künstlers Daschu haben die Kinder ihre Ideen und Gedanken zu den Begriffen Gemeinschaft und Individualität an der Schulwand bildlich umgesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen!

Ein besonderes Dankeschön gebührt dem Förderverein, der die Projektwoche durch seine finanzielle Unterstützung möglich gemacht hat.

Am Samstag, 10. Juli, wurde das Graffito den Eltern und Besuchern auf dem Schulfest vorgestellt. Die Kinder erzählten über die Projektwoche, der Schulchor hatte einen gelungenen Auftritt. Bei einem großen Angebot von leckeren Speisen waren die Gespräche gut und die Zeit nicht lang.

Ein Höhepunkt des Schulfestes war das Theaterstück der vierten Klasse „Der Löwe und die Maus“, bei dem auch viel gesungen und getanzt wurde. Die Mikroskopier AG gab Einblicke in eine ansonsten unsichtbare Welt. Ein großes Dankeschön geht an den Elternbeirat und die Eltern, die das Fest organisiert und durchgeführt haben.