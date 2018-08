Die Faustballabteilung der TG Biberach richtet am Samstag und Sonntag die Feld-DM der U12-Mächen und -Jungen aus. Insgesamt mehr als 400 Nachwuchssportler aus Deutschland, verteilt auf 38 Mannschaften, kämpfen um die zwei zu vergebenden Titel. Gespielt wird im Biberacher Stadion auf sechs Feldern, der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Am Samstag steigt ab 9.30 Uhr die Eröffnungsfeier im Stadion mit Oberbürgermeister Norbert Zeidler, dem Schirmherrn der DM. Felix Gaber hat sich im Vorfeld mit TG-Abteilungsleiter Fabian Czekalla unterhalten.

Herr Czekalla, was bedeutet es für die TG-Faustballer, erstmals eine DM auszurichten?

Das ist für uns eine große Ehre, dass uns das der Verband zutraut. Dass wir es können, haben wir mit der Ausrichtung mehrerer Süddeutscher Meisterschaften bewiesen.

Insgesamt 38 Mannschaften treten in Biberach an. Wie groß ist der logistische Aufwand?

Der logistische Aufwand ist sehr groß. Dass die DM-Spiele im Stadion stattfinden, bringt deutlich mehr Arbeit mit sich als beispielsweise in einer Turnhalle, wo wir ja schon Süddeutsche Meisterschaften ausgerichtet haben. Rund 60 Helfer sind rund um die DM im Einsatz. Viele haben sich extra Urlaub genommen.

Wann geht die Vorbereitung in die heiße Phase?

Wir sind seit Donnerstag mitten in der heißen Phase. Zum einen müssen sechs Spielfelder hergerichtet werden. Dann werden die Bewirtungsstände aufgebaut. Am Freitagabend reisen schon alle Mannschaften an und wollen noch ein Abschlusstraining im Stadion absolvieren. Deswegen ist der Zeitdruck natürlich enorm. Aber wir werden das auf jeden Fall schaffen.

Die TG Biberach ist bei den Mädchen und den Jungen jeweils mit einer Mannschaft am Start. Was trauen sie den TG-Teams zu?

Unsere Mädchenmannschaft, die von Markus Hamberger betreut wird, hat schon bei drei DM-Turnieren, ob in der Halle oder im Feld, teilgenommen. Da es bei den Mädels nur insgesamt 14 Teams sind, traue ich unserer Mannschaft viel zu. Wir liebäugeln mit einem Podestplatz. Für die von Anna Rautenstrauch betreuten Jungs geht es als DM-Neuling vor allem darum, Erfahrung auf diesem Niveau zu sammeln. Was am Ende bei rauskommt wird man sehen.

Wie haben sich die beiden TG-Mannschaften auf die DM vorbereitet?

Wir haben normal trainiert, das heißt zweimal pro Woche. Die Eltern unserer Spielerinnen und Spieler habe extra ihren Urlaub verlegt, damit alle bestmöglich vorbereitet die DM angehen können. Beide Mannschaften sind jedenfalls gut drauf, alle freuen sich auf das Turnier.

Wer sind die beiden Titelfavoriten?

Das kann man nicht wirklich sagen im Vorfeld. Sowohl bei den Mädels als auch bei den Jungs ist alles offen. Es wird auf jeden Fall eine spannende DM.