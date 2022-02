Wir alle wollen hoch hinauf!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit dem Beginn des Schuljahres im September 2021 dürfen die Braith- Grundschüler zum Klettern in die Biberacher Kletterhalle.

Um allen Kindern das Klettern zu ermöglichen, findet das Angebot in Projektform statt. Jede Klasse darf an vier Vormittagen zum Klettern und Bouldern in die Kletterhalle des DAV, Sektion Biberach. Die 4. Klassen waren die Ersten und bis zum Schuljahresende war jedes Kind mehrmals beim Klettern. Ziel des Angebotes ist, den Kindern neue Bewegungserfahrungen zu ermöglichen. Klettern als Baustein der Bewegungserziehung.

Aber Klettern ist definitiv mehr als nur Bewegung. Vom Kletterer werden Problemlösestrategien, Durchhaltevermögen und Risikokompetenz verlangt. Das sind grundlegende Fähigkeiten, welche im Laufe der Kindheit erlernt werden müssen.

Für die Kinder und Lehrkräfte ist das Klettern ein Rahmen, in welchem man unerwartete Fähigkeiten und Talente bei sich selbst und beim Mitschüler entdecken kann. Mancher zeigt bis dahin unentdeckte Stärken.

Der natürliche Bewegungsdrang der Kinder ist die Grundlage, mit welchem die Pädagogen und Trainer arbeiten. Die Kinder sollen zum einen entdecken und ihr Bewegungsrepertoire ausbauen, aber sich auch gezielt Klettertechniken aneignen. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz: es gibt unzählige Kletterspiele bei welchen man sich so ganz nebenbei selbst übertrifft.

Wenn dann nach den vier Vormittagen in der Kletterhalle die nächste Klasse dran ist, bedauern das alle und hoffen, dass es im nächsten Schuljahr für die Braith Schüler wieder das Angebot Klettern gibt.