Winterwanderung am Krumbach

Der Kneipp-Verein Biberach lädt am Samstag, 15. Februar, zu einer Winterwanderung entlang dem Krumbach ein. Die Winterwanderung verläuft entlang am Krumbach von Ochsenhausen in Richtung Rottum. Es ist laut Ankündigung des Vereins einer der schönsten und ältesten Spazierwegen Oberschwabens. Benötigt wird für die Teilnahme wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk. Bei einer Rast können sich die Wanderer mit ihrem mitgebrachten Vesper und ihren Getränken stärken. Diese Veranstaltung ist kostenlos. Wer mitfahren will, trifft sich um 10 Uhr am Samstag am Gigelberg-Parkplatz. Dort werden dann Fahrgemeinschaften gebildet. Um eine Anmeldung wird gebeten, bei Marianne Döllinger unter der Telefonnummer 0176/67558361.