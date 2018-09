Winterstettenstadt trotzt BSC Remis ab

Dem SV Stafflangen ist in der Fußball-Kreisliga A I ein Kantersieg gegen Bellamont gelungen. Winterstettenstadt trotzte dem BSC Berkheim zu Hause ein Unentschieden ab. Mittelbiberach gab in Muttensweiler den Ton an.

SV Dettingen II – SV Mittelbuch 0:5 (0:2). In einer insgesamt enttäuschenden Heimpartie gegen die Gäste vom SV Mittelbuch konnte der SVD II keinerlei Akzente setzen und kassierte dafür einfache Gegentreffer. Die Gäste ließen noch eine gute Anzahl an Chancen ungenutzt. Auch im zweiten Durchgang war vom SVD II nichts zu sehen und die Gäste konnten durch weitere Treffer einen klaren und auch in dieser Höhe verdienten Auswärtssieg einfahren. Tore: 0:1 Eigentor (3.), 0:2 Steven Voigt (21.), 0:3 Michael Lämmle (57.), 0:4 Alexander Stumpp (77.), 0:5 Maximilian Hellgoth (79.).

SV Stafflangen – FC Bellamont 6:1 (2:1). Im Gegensatz zu den Gästen zeigte die Heimelf eine gute Chancenauswertung. Deshalb geht auch der hohe Heimerfolg des SVS in Ordnung. Tore: 1:0 Patrick Zoll (6.), 2:0 Manuel Schirmer (18.), 2:1 Denis Härle (27.), 3:1 Kevin Hinz (51.), 4:1 Oliver Straub (81.), 5:1 Tim Stallbaumer (86.), 6:1 Christian Ehrhardt (89.). Res.: 1:3

TSV Rot/Rot – SV Ochsenhausen II 5:0 (4:0). Den Grundstein zum Sieg legte die Heimelf bereits in der ersten Hälfte. Das 1:0 resultierte aus einem Schuss mit Windunterstützung aus 60 Metern. In der zweiten Halbzeit ließ es der TSV Rot/Rot ruhiger angehen, kam aber trotzdem zu einem ungefährdeten Sieg gegen eine schwache Gästemannschaft. Tore: 1:0 Christoph Rau (19.), 2:0 Daniel Kling (25.), 3:0 Lukas Jägg (41.), 4:0 Felix Rau (44.), 5:0 Timo Martin (86.).

SV Erlenmoos – SV Kirchdorf 1:5 (1:3). In der ersten Halbzeit war der SV Kirchdorf mit Windunterstützung die überlegene Mannschaft. Eine konsequente Chancenauswertung des SVK sorgte für eine 3:1-Pausenführung. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Spieler des Tages war beim SVK Tobias Göppel, dem in der ersten Halbzeit ein Hattrick gelang. Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Tobias Göppel (1., 24, 32.), 1:3 Michael Müller (33.), 1:4 Samet Sarici (60.), 1:5 Burak Darakci (90.). Res.: 3:1.

SV Winterstettenstadt – BSC Berkheim 0:0. Der BSC Berkheim wurde seinem Tabellenplatz gerecht und enttäuschte in Winterstettenstadt nicht. Aber auch die Gastgeber waren in diesem Spiel ein ebenbürtiger Gegner und bleiben zu Hause ungeschlagen. Der SVW hatte noch ein paar Tormöglichkeiten, aber es blieb beim gerechten Remis. Res.: 4:1.

SV Muttensweiler – FC Mittelbiberach 1:4 (1:1). Nur in der ersten Halbzeit konnten die Gastgeber noch mithalten. Im zweiten Durchgang besiegte dann FCM-Spieler Matthias Schmidberger den SV Muttensweiler fast im Alleingang. Matthias Schmidberger gelang nicht nur ein Hattrick, er schoss alle vier Tore für die Gäste. Tore: 1:0 Patrick Ruß (17.), 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 Matthias Schmidberger (32., 55., 67., 71.). Res.: 1:3.