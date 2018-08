Winterstettenstadt schlägt Rot/Rot

Der SV Winterstettenstadt hat in der Fußball-Kreisliga A I am Mittwochabend zu Hause gegen den TSV Rot/Rot gewonnen. Der SVW setzte sich in der Nachholpartie des ersten Spieltags mit 1:0 (0:0) durch.

Es war insgesamt ein zerfahrenes Spiel mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Das 1:0 fiel in der 48. Minute: Winterstettenstadts Fabio Christ wurde im gegnerischen Strafraum gelegt und Alexander Heber verwandelte den fälligen Strafstoß für den Gastgeber. Nach dem Rückstand drückte Rot/Rot vehement auf den Ausgleich, wirklich zwingende Torchance hatte der TSV aber nicht zu verzeichnen. Winterstettenstadt stand in der Abwehr sicher und holte sich so am Ende drei Punkte gegen den Meisterschaftskandidaten Rot/Rot.