Winters erreichen Platz zwei in Polling

Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter von der Tanzsportabteilung (TSA) der TG Biberach haben beim Pfaffenwinkel-Pokal in der Tiefenbachhalle im bayrischen Polling Platz zwei in der Senioren-III-A-Standardklasse belegt. Vor rund 100 Zuschauern präsentierte der Ausrichter, der TSV 1847 Weilheim, eine perfekt organisierte Veranstaltung.

Durch krankheitsbedingte, kurzfristige Absagen, waren in der Senioren-III-A-Standardklasse nur drei Paare am Start. Deshalb entschied sich die Turnierleitung dafür, zunächst eine Sichtungsrunde durchzuführen und anschließend die Endrunde. Die Biberacher Wolfgang Winter und Kerstin Kowaschütz-Winter lieferten sich vom ersten Tanz an ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Turniersieg mit einem Paar aus Ingolstadt. Der erste Tanz (Langsamer Walzer) ging an die Ingolstädter, im Tango hatten Winters die besseren Noten. Im Wiener Walzer landeten die Biberacher auf Platz zwei, im Slowfoxtrott wieder auf Eins. So entschied sich der Sieg im finalen Quickstep, den die Bayern als Erste beendeten. „Zwei der fünf Wertungsrichter sahen uns in vier der fünf Tänze klar auf Platz eins und letztendlich fehlte zum Gesamtsieg nur ein Pünktchen“, lautete das Fazit von Wolfgang Winter.