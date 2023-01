Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Winterkonzert des Sinfonieorchesters unter Leitung von Musikdirektor Andreas Winter wird mit Anton Bruckners feierlicher Ouvertüre g-moll eröffnet. Obwohl sie eines seiner ersten Werke ist, zeigen sich die unverkennbaren Merkmale Brucknerscher Kompositionen bereits hier sehr deutlich.

Die Biberacherin Theresa Monsees spielt danach das virtuose Konzert für Akkordeon, Streicher und Pauken des ehemaligen Stuttgarter Hofkapellmeisters Bernhard Molique. Das Konzert besteht aus drei Sätzen, die nach romantischer Manier nahtlos ineinander übergehen. Die 17-jährige Theresa Monsees hat seit ihrem sechsten Lebensjahr Akkordeonunterricht an der Bruno-Frey-Musikschule in Biberach bei Ursula Glöggler-Sproll und fast ebenso lang Klavierunterricht bei Angelika Glöggler. Seit zwei Jahren ist sie auch Jungstudentin am Hohner-Konservatorium in Trossingen bei Andreas Nebl. Sowohl beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ als auch beim „Deutschen Akkordeonmusikpreis“ erreichte sie mehrfach hervorragende Ergebnisse, zuletzt wurde sie im Oktober 2022 Landesmeisterin in der Kategorie „Akkordeon Konzertant“ beim Landesmusiktag in Filderstadt. Sie erhielt den Bruno-Frey-Preis für Akkordeon Solo. Mit großer Begeisterung spielt sie sowohl im „Biberacher Harmonikaorchester“ als auch im „Akkordeonlandesjugendorchester Baden-Württemberg“. Bezug zu den in diesem Jahr stattfindenden Heimattagen hat das Akkordeonkonzert von Bernhard Molique gleich in zweierlei Hinsicht. Zum einen wurde der Komponist 1826 an das Stuttgarter Hoftheater berufen, dort wirkte er fast 23 Jahre und sein Grab befindet sich in Bad Cannstatt. Zum anderen ist das Soloinstrument quasi im badischen Trossingen beheimatet, gibt es dort im Deutschen Harmonikamuseum die in über 100 Jahren entstandene Sammlung der Musikinstrumentenhersteller Hohner zu sehen.

Im zweiten Teil des Konzerts erklingt dann Felix Mendelssohn-Bartholdys dritte Sinfonie in a-moll op. 56, die „schottische“ Sinfonie. In ihren vier Sätzen beschreibt sie musikalisch die Landschaft und die wilden, zerklüfteten Felsküsten Schottlands. Der Dirigent Hans von Bülow meinte 1877, dass die „Schottische“ für ihn den „ersten Rang“ unter Mendelssohns Sinfonien einnähme.

Nach dem Konzert können Publikum und Musiker gemeinsam feiern, im Theaterfoyer gibt es neben Getränken auch Gulaschsuppe und die beliebten Weckgläschen.