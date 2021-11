Winfried Math musiziert seit 50 Jahren im Verein

Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Mettenberg sind kürzlich verdiente Musikerinnen und Musiker ausgezeichnet worden. Karl Lamp vom Blasmusikkreisverband Biberach konnte Winfried Math für 50 Jahre aktives Musizieren die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief überreichen. Lamp sprach den Dank des Blasmusikverbands Baden-Württemberg aus und betonte die große Bedeutung dieser langjährigen Vereinszugehörigkeit. Für 40 Jahre aktives Musizieren bekam Markus Buck die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. 20 Jahre ist Franz-Karl Math bereits aktiv und erhielt hierfür die Ehrennadel in Silber. Johanna Brückner und Johannes Sauter wurden für zehnjähriges Musizieren geehrt. Für zehn Jahre aktive Ausschusstätigkeit überreichte Karl Lamp die Förderernadel in Bronze an Michael Benz, Iris Burkhardt und Jürgen Burkhardt.

Klaus Knittel und Alwin Hagel erhielten eine vereinsinterne Ehrung für 45 und 35 Jahre aktives Musizieren.

Bei den Wahlen gab es eine große Veränderung. Das langjährige Jugendleitungsteam bestehend aus Iris Burkhardt, Kirsten Kunz, Ann-Kathrin Beck, Hanne Mangesius und Karina Schlanser stellte sich, mit Ausnahme von Karina Schlanser, nicht mehr zur Wahl. Neu gewählt wurden Karina Schlanser, Petra Längst, Susanne Holz und Jugendreferentin Daniela Schlanser. Da Susanne Holz bisher als aktive Beisitzerin im Ausschuss war, rückte Iris Burkhardt für sie nach. Kirsten Kunz übernimmt künftig einen vakanten Posten als passive Beisitzerin.

Bei der Totenehrung wurde der verstorbenen Mitglieder Helmut und Astrid Franz, Josefine Lutz, Johannes Hagel sowie Gründungsmitglied Johann Hoffmann gedacht.

Vorsitzender Alexander Holz berichtete, dass die Corona-Zeit für ihn als Vorstand teilweise sehr belastend gewesen sei und immer noch ist. Als erfreulich hob er aber hervor, dass trotz Lockdown im Jahr 2020 im Musikverein Mettenberg dank kreativer Umsetzungen doch einiges gelaufen sei. Dies führte Schriftführerin Franziska Hölz in ihrem Bericht in Bild und Ton noch genauer aus. In der Schützenwoche konnten sowohl die Jugend- als auch die Musikkapelle mit kleinen Ständchen etwas Schützenfeeling verbreiten. Es gab mehrere Videoproduktionen wie die Klopapier-Challenge, Gartenfest und Sichelhenke konnten als Abholaktionen organisiert werden und in der Adventszeit haben die Musikerinnen und Musiker in kleinen Gruppen jeden Adventssonntag mit einem Online-Adventskalender musikalisch bereichert. Eine Blechbläsergruppe spielte zudem am vierten Advent vom Kirchturm.

Der Bericht des Dirigenten Thomas Buse fiel coronabedingt recht kurz aus. Er betonte aber, dass die wenigen Gelegenheiten zu musizieren allen viel Freude bereitet hatten. Erfreut zeigte er sich darüber, dass trotz der wenigen Proben und Auftritte keine Austritte zu beklagen waren und Nachwuchs aus der Jugendkapelle im Stammorchester aufgenommen werden konnte.