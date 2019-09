Willkommen beim Fußball

„Es war eine tolle Veranstaltung, auch mit guten Gesprächen mit den Trainern.“ So fiel das Lob von Helmut Ebermann, Mitglied im Jugendausschuss des Württembergischen Fußballverbands (WFV), über den Bambini-Willkommenstag aus. Der Bezirk Riß hatte ihn in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle veranstaltet, als ersten in diesem Jahr von insgesamt 62 Veranstaltungen im Verbandsgebiet.

Der WFV will die vielen neuen Fußballkinder nach den ersten Trainingseinheiten willkommen heißen. Bezirksjugendleiterin Heidi Münch begrüßte in Biberach etwa 130 Bambini in der Sporthalle. Die Jungkicker hatten viel Spaß auf den vier Spielfeldern oder im Geschicklichkeitsparcours. Überhaupt soll der Spaß bei den jüngsten Fußballern im Vordergrund stehen. Am Ende gab es für jeden der Kicker ein bedrucktes T-Shirt sowie einen knallroten Softball. Unterstützung hatte Heidi Münch vom Team des FV Biberach und von den beiden WFV-Instruktoren Claus Ulmer aus Münsingen und Carsten Gaiser aus Nagold.