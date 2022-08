Wildwest bei den Biberacher Rondellkonzerten

Wer bislang der Meinung war, der wilde Westen fange „hinter Hamburg an“, der wurde am Sonntagabend beim Rondellkonzert in Biberach schnell eines Besseren belehrt. Wildwest kann offenbar auch viel weiter südlich erlebt werden, zumindest dann, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen. Beim Auftritt der Hee Haw Pickin’ Band, der aus Platzgründen in der alten Stadtbierhalle stattfand, war dies ganz offensichtlich der Fall, denn hier trafen eine stilechte Country Band, eine große Gruppe tanzwilliger Line Dancer und ein passendes Ambiente zusammen.

Die vor 45 Jahren gegründete, international bekannte und prämierte Band aus dem Münchner Raum ist in der aktuellen Besetzung seit 15 Jahren unterwegs. Hier war sie nun mit einem speziell auf den Line Dance abgestimmten Programm angetreten, das möglichst viele Leute auf die Tanzfläche holen sollte.

Dieser Plan ging voll auf, denn der Funke sprang bereits bei den ersten Tönen auf das Publikum über. Dies zeigte sich in einer konstant gut gefüllten Vorbühne, auf der bis zu 80 Tänzerinnen und Tänzer in Reihen und „Lines“ die zur jeweiligen Musik passenden Choreografien mit so klangvollen Namen wie „Open Heart Cowboy“ und „Long Blond Hair“ darboten. Sogar der Außenbereich neben der Halle wurde teilweise spontan zum Tanzen genutzt, wenn drinnen das Gedränge zu dicht zu werden drohte. Die Tänzerinnen und Tänzer waren dabei Mitglieder mehrerer eingeladener Line-Dance-Gruppen, die beim Rondellkonzert in Biberach zu einer einzigen großen Tanzgruppe verschmolzen.

Nico Röwenstrunk, Gitarrist, Sänger und Frontmann der Band, sagte zu jedem Titel die dazu passenden Tänze an und hatte selbst sichtlich Spaß an der Veranstaltung. „Man fühlt sich hier fast wie in Texas in einer Dance Hall oder einem Honkytonk. Wenn da die ganze Gruppe geschlossen dieselbe Bewegung tanzt – von der Bühne aus ein unbeschreiblicher Anblick! Die Halle ist klasse, die Line Dancer auch, die Stimmung ist gut – was will man mehr?!“

Mit Traditional Country sowie Western Swing Titeln wie „Rambling Fever“, „Mama tried“ (Merle Haggard), und „Pure Love“ (Ronnie Milsap) heizte die Band dem Saal ein und bot dabei sowohl dem tanzenden als auch dem im Hintergrund lauschenden Publikum viel Abwechslung. Besonders gut kamen bekanntere Stücke wie „Jambalaya“ (Texas Tornados) und ein Medley von Johnny Cash-Songs an, die vom Publikum begeistert mitgesungen wurden.

Viel zu schnell gingen am Ende die drei Konzertstunden unter dem typischen Countrysound von E-Gitarre, Steelguitar und Fiddle vorüber, doch die Band ließ sich ohne großen Widerstand zu zwei Zugaben bewegen. Mit „Stop right where we are“ (John Cody Carter) und „Bubbles in my beer“ (Duncan/Baker/Wills) setzte die Hee Haw Pickin’ Band den Schlussstrich unter den Abend.

Das Fazit aus den Reihen des knapp 300-köpfigen Publikums lautete: „Toll war’s! Und Line Dance kann man nicht beschreiben – das muss man einfach selbst erleben!“ Das dürften seit Sonntagabend auch oder gerade diejenigen unterschreiben, die bis dahin keine Berührung mit dieser Musik hatten.