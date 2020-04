Wieso der Spatenstich für das Dorfgemeinschaftshaus in Rißegg anders lief als geplant

Ein ungewohntes Bild: Statt eines Spatenstichs zum Baubeginn hat es in Rißegg für das Dorfgemeinschaftshaus einen Baggerbiss gegeben. Der fand ohne Besucher statt, dafür mit Sicherheitsabstand zwischen den Beteiligten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Biberach hervor.

In kleiner Runde trafen sich demnach Oberbürgermeister Norbert Zeidler, Ortsvorsteher Tom Abele, Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf-Jasinski, Pfarrer Stefan Ruf und die Vorsitzende des Kirchengemeinderates (KGR) St. Gallus, Rita Völkle, zum symbolischen Baggerbiss.

Darum wird trotz Corona gebaut

Dass trotz der Corona-Krise mit dem Bau des Dorfgemeinschaftshauses Rißegg begonnen wurde, transportiert laut Pressemitteilung zwei wichtige Botschaften: Es wird im Handwerk gearbeitet, zwar unter Einhaltung von Sicherheits- und Abstandsregeln, aber es geht weiter.

Und: Auch wenn zu enger Kontakt beim Baggerbiss nicht erlaubt war, so wurde mit dem Bau eines Gebäudes begonnen, in dem sich nach Fertigstellung viele Menschen mit Freude versammeln können.

Wir alle hätten uns einen ganz anderen Spatenstich gewünscht.

Norbert Zeidler

Zeidler: Richtfest wird größer gefeiert

Norbert Zeidler erklärte, gerade in diesen schweren Zeiten gelte es, nach vorne zu blicken und sich auf das zu freuen, was nun in Rißegg langsam Gestalt annehme. Zeidler betonte: „Wir alle hätten uns einen ganz anderen Spatenstich gewünscht. Aber dies bedeutet eigentlich nur, dass wir das Richtfest dann eben etwas größer feiern werden.“

Mit viel Engagement hatten die Vertreter der Ortschaft Rißegg-Rindenmoos seit mehr als zehn Jahren an der Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses gearbeitet und mit Kirchengemeinde und Vereinen am Raumprogramm gefeilt, heißt es in der Pressemitteilung.

Das alles soll in dem Gebäude Platz finden

Ein Veranstaltungssaal, Sitzungszimmer, Bildungs- und Jugendräume der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus und die Ortsverwaltung Rißegg sollen im Dorfgemeinschaftshaus ihren Platz finden. Vor dem Gebäude wird ein Dorfplatz angelegt.

Im Herbst 2017 wurde das Raumprogramm von Ortschaftsrat und Gemeinderat beschlossen, im Sommer 2018 gingen Münz-Architekten aus Biberach mit ihrem Entwurf als Sieger aus einer Mehrfachbeauftragung hervor und erhielten den Planungsauftrag.

Darum beginnt der Bau früher als geplant

Im Juni 2019 wurde die Kostenberechnung beschlossen. Dann wurde die Baumaßnahme ausgeschrieben und das erste Gewerk, Gründung und Bodenplatte, an die Firma Härle aus Maselheim vergeben. Diese beginnt nun kurzfristiger als erwartet mit dem Bau. Laut Pressemitteilung führt die überhitzte Baukonjunktur zu einem hohen Preisniveau.

Wirtschaftliche Angebote können deshalb aktuell nur durch Ausschreibungsverfahren mit langem zeitlichem Vorlauf und großzügig ausgelegter Bauzeit erzielt werden. Unter Umständen kommt es dadurch laut Pressemitteilung zu einer gewissen Lücke im Bauablauf zwischen Fertigstellung der Bodenplatte und Errichtung des Holzbaus. Dies werde sich nach Auswertung der Angebote nach erfolgter Submission Ende April zeigen.