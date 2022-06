Wielandstraße: Arbeiten sind im Zeitplan

In der Wielandstraße ist mit den Verlegearbeiten des Pflasterbelages in der Fahrbahn begonnen worden. Die Arbeiten liegen laut Mitteilung der Stadt Biberach im Zeitplan. Stadtverwaltung und Baufirma sind zuversichtlich, dass die nördliche Wielandstraße ab Anfang Juli für die Anwohner wieder befahrbar sein werde. Ende Juni werden in der nördlichen Wielandstraße die Asphaltarbeiten ausgeführt. Für die Schützenwoche werde die Bautätigkeit unterbrochen, so die Stadt. Der Baubereich werde so hergerichtet, um Schützen wie gewohnt zu feiern. Nach Schützen sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. Foto: Stadtverwaltung