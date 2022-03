Wielandstraße: Alles ist erreichbar

Seit mehr als einer Woche laufen die Arbeiten in der Wielandstraße in Biberach und sie kommen gut voran. Die beauftragte Firma hat einen tiefen Graben ausgehoben, in dem im ersten Schritt die Wasserleitung verlegt wird. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass alle Geschäfte, Gastronomiebetriebe und Gebäude weiterhin erreichbar sind.

Die Wasserleitung in der Wielandstraße war zum Teil um die 60 Jahre alt und musste dringend ausgetauscht werden, da es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Rohrbrüchen kam. In diesem Zuge wird auch die Gasleitung erneuert. Der Asphalt und die Randstreifen wurden entfernt, mit einer Ausnahme: Der Gehweg stadteinwärts auf der linken Seite, also auf der Seite des Radgeschäfts Speiche, wurde belassen und durch Bauzäune abgesichert, damit Fußgänger sicher Richtung Innenstadt gelangen.

Aktuell geht es von hier über die Gießübelgasse und die Glockengasse zur Gymnasiumstraße. Auf diesem Weg, aber auch über die Zeughausgasse sind auch das Café Kolesch und der Ochsenhauser Hof für Besucher aus dieser Richtung erreichbar. Hierfür wurde von der Zeughausgasse die Baustelle Ochsenhauser Hof ein Stück geöffnet, um diese Querverbindung zu ermöglichen und so gut als möglich kurze Wege anzubieten.

Auch die weiteren Geschäfte und Gastronomiebetriebe sind erreichbar. Ins Café Weichhardt gelangt man derzeit über die Gymnasiumstraße und die Weberberggasse, also von hinten. Über die Gymnasiumstraße sind auch alle Einrichtungen in der Consulentengasse erreichbar.

Autofahrern wird empfohlen, zum Parken die Tiefgaragen und Parkhäuser in der Innenstadt zu nutzen, beispielsweise die Tiefgarage Stadthalle mit Parkdeck. Wer den Innenstadtbesuch mit einem kurzen Spaziergang über die Goll’schen Anlagen und den Stadtgarten verbinden möchte, kann auf dem Gigelberg kostenlos parken.