Wielands Musarion wird verfilmt

Sie recherchierten, waren auf den Spuren Wielands in Biberach, ließen sich inspirieren, lasen Texte und entwickelten ein überzeugendes Drehbuch: Fünf Studierende der Akademie der Bildenden Künste München verfilmen derzeit Wielands Verserzählung Musarion (1768).

Die Dreharbeiten in der griechischen Hauptstadt und im Athener Umland sowie in München sind abgeschlossen, nun beginnt die Postproduktion.

Initialzündung für die Verfilmung des Wieland-Werkes ist eine Kooperation der Akademie der Bildenden Künste mit der Christoph Martin Wieland-Stiftung Biberach unter literaturwissenschaftlicher Begleitung aus dem Fachbereich Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften der Universität Konstanz.

Dominik Bais, Vincent Hannwacker, Marie Jaksch, Mara Pollak und Julian Rabus bilden das Regie-Kollektiv, das sowohl für die Filmidee als auch für die Umsetzung verantwortlich ist.

Sie studieren an der Akademie der Bildenden Künste in der Klasse des Filmkünstlers Julian Rosefeldt, der sich unter anderem mit seiner Filminstallation „Manifesto“ (2015) mit Cate Blanchett in 13 verschiedenen Rollen einen Namen in der Kunstwelt machte. Einige seiner Studenten widmen sich seit knapp einem Jahr dem Dichter Wieland.

Mehrere interdisziplinäre Treffen fanden im ersten halben Jahr in Biberach und München statt, bei denen sich Studierende der Akademie und der Universität Konstanz austauschten. Die Blockseminare und Impulsvorträge wurden von Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung, Sarah Seidel, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Konstanz, und Julian Rosefeldt organisiert.

Nachdem sich alle Beteiligten Anfang Mai auf ein Thema, nämlich die Verfilmung von Wielands Musarion, einigten, entwickelten die Münchner Studierenden ein Storyboard und einen Budgetplan für das auf 50 000 Euro begrenzte Vorhaben.

Der Film wurde von der Christoph Martin Wieland-Stiftung in Auftrag gegeben sowie mitfinanziert. Er wird außerdem gefördert von der Deutschen Schillergesellschaft, der Arbeitsgemeinschaft Literarischer Gesellschaften und Gedenkstätten aus Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Bruno-Frey Stiftung, der Stiftung BC – gemeinsam für eine bessere Zukunft und der Wieland-Gesellschaft.

Im ersten Halbjahr 2020 soll der Film in Biberach und an weiteren Stationen gezeigt werden. Es wird ein Kunstfilm von mindestens 30 Minuten sein, der Wielands Liebesgeschichte Musarion in die heutige Zeit holt – eine Geschichte zwischen Fanatismus und Liebe, in der immer wieder um die Balance gerungen wird.

Die Hauptdarsteller sind Julia Windischbauer von den Münchner Kammerspielen Leonard Kunz, Filmschauspieler, und Opernsänger Christian Lang.