Wieland-Tage unter dem Leitthema „Wieland und Gesellschaft“

Vom 23. bis 25. September veranstaltet die Wieland-Gesellschaft die 3. Biberacher Wieland-Tage, die unter dem Leitthema „Wieland und Gesellschaft“ stehen. Den Anfang machen am Freitag, 23. September, um 18.30 Uhr Dr. Egon Freitag aus Weimar mit seinem Festvortrag und die Mezzosopranistin Cornelia Lanz, vormals Biberach; sie singt Libretti von Wieland und seinen Zeitgenossen in Vertonungen von Gluck, Riedlbauer, Schubert, Tschaikowsky und Weber.

Am Samstag, 24. September.,19 Uhr, sowie am Sonntag, 25. September, 18.30 Uhr, findet die Ur-Aufführung von Wielands Schauspiel „Klementina von Porretta“ (1760) in der Bühnenfassung von Vicki Spindler aus Berlin und unter der Regie von Gunther Dahinten im Foyer des Museums Biberach statt. Dies ist eine Kooperation der Wieland-Gesellschaft e.V. mit dem Dramatischen Verein Biberach und der Rokoko-Gruppe Biberach.

In der Sonntagsmatinee, 25. September, 11 Uhr, im oberen Stockwerk des Komödienhauses, gibt es eine szenische Lesung von Wielands Aufsatz „Ein patriotischer Beitrag zu Deutschlands höchstem Flor“ (1780) durch Cornelia Sikora und Volker Angenbauer; zur musikalischen Begleitung ist Roland Boehm dabei.

Eintrittspreise: Freitag, Samstag, Sonntagabend: EUR 12,--; Matinee am Sonntag: EUR 10,--; Wieland im 3er Pack, EUR 28,--; StudentInnen: 5,--; SchülerInnen: Eintritt frei. Tickets: Abendkasse. Vorverkauf ab 24.08.22 in der Stadtbuchhandlung und im Museum Biberach. Bei allen Veranstaltungen freie Platzwahl.