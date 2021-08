Wieland-Schüler räumen Preise bei Sprachwettbewerb ab

Biberach (sz) - Trotz Corona-Lockdown und kurzfristig geändertem Prüfungsformat haben auch in diesem Jahr zehn Schülerinnen und Schüler des Wieland-Gymnasiums erfolgreich am Bundeswettbewerb Fremdsprachen in den Wettbewerbssprachen Englisch, Französisch, Latein und Spanisch teilgenommen. Sie stellten sich hierbei anspruchsvollen Aufgaben in den Kompetenzbereichen kreatives Schreiben und freies Sprechen in Form eines selbst erstellten Videos.

Schulleiter Ralph Lange und die betreuende Lehrerin Nina Dewor durften die Bundesurkunden für die erfolgreiche Teilnahme an Nora Luma, Josephine Müller, Ellen Grundl, Lilith Krone, Nico Krüger, Beheshta Merzaie, Alessandro Polzer, Lorena Schöpflin, Ronja Stolz und Helena Thees überreichen. Besondere Auszeichnungen erhielten Josephine Müller (Klasse 8c) in Form eines zweiten Landespreises für ihr hervorragendes Abschneiden in Latein und Nora Luma (10b) in Form eines dritten Landespreises für ihre Leistungen in Spanisch.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn sich auch im kommenden Schuljahr wieder Schülerinnen und Schüler, die Spaß an Fremdsprachen haben, zum Bundeswettbewerb Fremdsprachen (Klassen 8 bis 10) anmelden“, teilt die Schule mit.